SON DAKİKA: Jesus talimatı verdi! 'Gustavo gitsin, o gelsin'

Yeni sezona yeni hocası Jorge Jesus ile hummalı bir şekilde hazırlanan Fenerbahçe, şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isterken tüm planlarını bunun üzerine kurmuş durumda. Portekizli çalıştırıcı geçtiğimiz günlerde takımın başında çıktığı ilk hazırlık mücadelesinde takımın eksik bölgelerini daha iyi bir şekilde görme fırsatı yakalarken, takımın özellikle orta sahada bir takviyeye ihtiyacı olduğuna kanaat getirmişti.

GUSTAVO'YU GÖZDEN ÇIKARDI!

Hal böyleyken, transfer temaslarını bu yönde sürdürmeye başlayan Sarı-Lacivertliler için İspanya'dah flaş bir iddia gündeme geldi. Son oynanan hazırlık maçının ardından Luiz Gustavo'nun takımı yavaşlattığına yönelik eleştirilerde bulunan tecrübeli çalıştırıcının, Real Madrid forması giyen hücuma dönük orta saha oyuncusu, Brezilyalı futbolcu Reinier Jesus Carvalho'yu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Brezilya basınındaki haberde; Yeni sezonda kadrosunda genç futbolcuyu düşünmeyen ve son 2 sezonda Alman ekibi Borussia Dortmund'a kiralanan Brezilyalı için çeşitli teklifler mevcut.

MAAŞI KARŞILIĞI KİRALANABİLİR

Real Madrid, Reinier'i 3 milyon Euro'luk maaşının karşılanması bedeliyle kiralayabileceğini menajerine iletti. Menajeri bunun üzerine çeşitli kulüplerle görüştü.

"İSPANYA'DA OYNAMAK İSTİYORUM"

Benfica da bu kulüpler arasında olmasına karşın, Brezilyalı oyuncu ise İspanya içerisinde bir kulüpte kiralık olarak forma giymek istediğini menajerine iletti ve Benfica'nın teklifini geri çevirdi.

JESUS İSTEDİ, GÖRÜŞMELER İLERLEMEDİ

Haberde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un talebi üzerine sarı-lacivertliler 20 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalamaya çalıştı ancak; görüşmeler ilerlemedi. Oyuncu ile Jesus'un Flamengo'da birlikte çalıştığı da hatırlatıldı.

2026 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Futbolcuya, Benfica, Valladolid ve İtalya'dan bir kulübün ilgi gösterdiği ifade ediliyor. 1.85 boyundaki Reinier, 2019'da Flamengo'dan 30 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti. Futbolcunun 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. Sambacı, geçen sezon Dortmund'da 20 maçta 401 dakika süre aldı ve skor üretemedi.



