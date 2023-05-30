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Son dakika: Jorge Jesus, Fenerbahçe'de kalacak mı? Maç sonunda cevap verdi...

30.05.2023 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi. Sarı - lacivertliler, müsabakadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ancak Galatasaray'ın Ankaragücü'nü mağlup etmesiyle şampiyonluk şansını kaybetti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu ve geleceğine dair konuştu. İşte detaylar...

Son dakika: Jorge Jesus, Fenerbahçe'de kalacak mı? Maç sonunda cevap verdi...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Enner Valencia ve Miha Zajc kaydetti.

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Bu skorun ardından üst üste 4. galibiyetini alan Fenerbahçe, punını 77'ye yükseltti ancak Galatasaray'ın Ankaragücü'nü mağlup etmesiyle şampiyonluk şansını bitime 2 hafta kala yitirdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, karşılaşmanın ardından geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

İşte Jesus'un sözleri;

"GALATASARAY'DAN DAHA İYİ OLAMADIK"

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"Ligin ikinci yarısında ilk yarıdan daha çok puan topladık ama Galatasaray bazı dönemlerden bizden daha iyiydi. Biz onlardan daha iyi olmayı başaramadığımız için şampiyon olamadık."

"DURUMUM LİG BİTİNCE BELLİ OLACAK"

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"Burada önemli olan ben değilim, Fenerbahçe. Şampiyonluk heyecanını bugün de taşıdık. Durumum, lig bittiğinde belli olacak. Şu anda önümüzde Galatasaray maçı var ama daha önemli bir odağımız var, o da Türkiye Kupası finali."

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