Son dakika: Jorge Jesus, Fenerbahçe'de kalacak mı? Maç sonunda cevap verdi...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Enner Valencia ve Miha Zajc kaydetti.

Bu skorun ardından üst üste 4. galibiyetini alan Fenerbahçe, punını 77'ye yükseltti ancak Galatasaray'ın Ankaragücü'nü mağlup etmesiyle şampiyonluk şansını bitime 2 hafta kala yitirdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, karşılaşmanın ardından geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

İşte Jesus'un sözleri;

"GALATASARAY'DAN DAHA İYİ OLAMADIK"

"Ligin ikinci yarısında ilk yarıdan daha çok puan topladık ama Galatasaray bazı dönemlerden bizden daha iyiydi. Biz onlardan daha iyi olmayı başaramadığımız için şampiyon olamadık."

"DURUMUM LİG BİTİNCE BELLİ OLACAK"

"Burada önemli olan ben değilim, Fenerbahçe. Şampiyonluk heyecanını bugün de taşıdık. Durumum, lig bittiğinde belli olacak. Şu anda önümüzde Galatasaray maçı var ama daha önemli bir odağımız var, o da Türkiye Kupası finali."

