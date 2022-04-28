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Son dakika: Jorge Jesus, Fenerbahçe'ye Anderson Talisca hediyesiyle geliyor!

28.04.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 10 maçın 9'unu kazanarak taraftarlarını sevindiren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın ortaya koyduğu performans beğeni toplamıştı. Sarı - lacivertlilerde gelecek sezon takımın başında teknik direktör olarak kimin olacağı merak edilirken, Jorge Jesus ismi birinci aday olarak öne çıkmıştı. Avrupa basını, Jesus'un Fenerbahçe'ye imza atması halinde Anderson Talisca'nın da sarı - lacivertlilere geleceğini iddia etti.

Son dakika: Jorge Jesus, Fenerbahçe'ye Anderson Talisca hediyesiyle geliyor!

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Süper Lig'in son haftalarında yakaladığı çıkışla dikkat çekmiş ve üst üste 6 galibiyet alarak ikinci sıraya yükselmişti. Taraftarlar Vitor Pereira sonrası göreve getirilen İsmail Kartal'ın performansından memnun kalırken, deneyimli teknik direktörün gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı bilinmiyor. Sarı - lacivertlilerde Jorge Jesus ismi öne çıkarken, flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'de gelecek sezon kimin teknik direktörlük koltuğunda oturacağı henüz belirsizliğini korurken, gündeme Jorge Jesus ismi gelmişti.

Başkan Ali Koç'un Portekiz'de görüştüğü çalıştırıcı, kendisine birkaç teklif daha geldiğini açıklamış ve değerlendirme etabında olduğunu dile getirmişti.

JESUS'LA BİRLİKTE TALISCA DA GELİYOR

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Portekiz basını, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye imza atması halinde Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca'nın da sarı - lacivertlilerin yolunu tutacağını duyurdu.

TAKIMINDA MUTSUZ

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Suudi Arabistan'da Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca'nın takımda mutsuz olduğu ve Avrupa'da top koşturmak istediği öne sürülmüştü.

29 MİLYON EURO KAZANILDI

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Jorge Jesus'un 2014/15 sezonunda görev yaptığı Benfica, Brezilya’nın Bahia takımından 4.7 milyon euro'ya transfer edilen Talisca'nın satışından toplamda 29 milyon euro kazandı.

"JORGE JESUS İYİLİĞİMİ İSTİYOR"

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Jorge Jesus'u baba olarak gördüğünü ifade eden Brezilyalı yıldız, o dönemde verdiği bir röportajda, "Jorge Jesus çok sıkıcı. Zaten bir insanın iyiliğini isteyen herkes sıkıcıdır. Talepkardır. Benden çok şey istiyor. Ben de mutluyum. Talep etmediği gün kötü olacak. Bana güvenmiyor demektir.” demişti.

"4 FARKLI OPSİYON SUNUYOR"

Jesus ise Talisca için, "Bana saha içerisinde 4 farklı opsiyon sunuyor. Birden fazla mevkide oynayan her oyuncuyu seviyorum." övgüsünde bulunmuştu.

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