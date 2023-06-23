Son dakika: Jorge Jesus, Fenerbahçe'ye 'olağan dışı' diyerek veda etti! Yeni görevini Portekiz basını açıkladı...

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren ancak Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile yollar ayrılmıştı. Sarı - lacivertlilerde yeni hoca arayışları devam ederken, Portekizli çalıştırıcıdan veda geldi.

"OLAĞAN DIŞI BİR SEZONDU"

Instagram'dan bir paylaşımda bulunan Jorge Jesus; gönderisinde, "Teşekkürler Fenerbahçe. Teşekkürler takım. Mutlu sonla biten olağan dışı bir sezondu, sizi tanımak zevkti." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fenerbahçe sonrası yeni adresi merak edilen Jesus için Portekiz basınından flaş bir haber gündeme geldi.

"3 YILLIK ANLAŞMAYA VARDI"

Record'un haberine göre Jorge Jesus, Suudi Arabistan Milli Takımı için federasyonla yaptığı görüşmede 3 yıllık anlaşmaya vardı.

30 MİLYON EURO!

Tecrübeli teknik adamın 3 sene için toplamda 30 milyon euro net maaş alacağı kaydedildi. Resmi imzaların kısa süre içinde atılacağı ve temmuz ayının başında açıklamanın yapılacağı belirtildi.

FENERBAHÇE'DEKİ KARNESİ

Fenerbahçe'nin başında 52 resmi maça çıkan Jorge Jesus; 35 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyetlik bir performans sergileyerek 2.21'lik puan ortalaması yakaladı.



