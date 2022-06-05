Son dakika: Jorge Jesus, Galatasaraylı yıldızı haşlayıp idmandan kovmuş! İşte olayın perde arkası...

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzalamasının ardından sosyal medyada taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Portekizli hocayla ilgili birçok paylaşım yapan taraftarlar zamanında Gomis'in verdiği röportajı paylaştı.

GOMIS'İ İDMANDAN KOVMUŞ

Bafetimbi Gomis'in, 2019'da eski hocası Jorge Jesus hakkında verdiği bir röportaj yeniden gündem oldu. Jesus'a övgüler yağdıran Gomis, Al-Hilal'de birlikte çalıştığı deneyimli teknik adamla ilgili, "Büyük bir antrenör, büyük bir kalbi olan harika bir insan. Öğretmen demek istediğim bir koç. Tıpkı bir okul hocası gibi, başından sonuna A'dan Z'ye her şeyi anlatır. Onunlayken çok yakınız ve çok güzel duygular hissediyoruz. Çok sert ve oyuncularından çok şey bekleyen birisi. Bu şekilde oyuncusundan maksimum verim elde ediyor. Bana da çok çok sert davrandı. Benden çok şey beklediği için idmandan kovduğu bir zamanı hatırlıyorum." demişti.

3 MİLYON EURO GARANTİ ÜCRET

Fenerbahçe, uzun uğraşlar sonucu Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'la anlaşma sağladı ve 1 yıllık sözleşme imzalayarak tecrübeli teknik adamı takımın başına getirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz, 2022-2023 futbol sezonu Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile 3.000.000 Euro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.



