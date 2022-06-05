SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Jorge Jesus, Galatasaraylı yıldızı haşlayıp idmandan kovmuş! İşte olayın perde arkası...

Son dakika: Jorge Jesus, Galatasaraylı yıldızı haşlayıp idmandan kovmuş! İşte olayın perde arkası...

05.06.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un takımın başına gelmesinin ardından sosyal medyada bir numaralı gündem maddesi Portekizli teknik adam oldu. İmzanın ardından akıllara Galatasaray'ın yıldızı Gomis'in verdiği röportaj geldi. Gomis bir dönem yaptığı açıklamada, "Jorge Jesus çok sert ve oyuncularından çok şey bekleyen birisi, bana da çok çok sert davrandı. Beni idmandan kovduğu zamanı bile hatırlıyorum!" demişti. Bu olay sosyal medyada gündem oldu.

Son dakika: Jorge Jesus, Galatasaraylı yıldızı haşlayıp idmandan kovmuş! İşte olayın perde arkası...
Bafetimbi Gomis

Bafetimbi Gomis

FRA Fransa
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzalamasının ardından sosyal medyada taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Portekizli hocayla ilgili birçok paylaşım yapan taraftarlar zamanında Gomis'in verdiği röportajı paylaştı.

GOMIS'İ İDMANDAN KOVMUŞ

ELyKpGdXkAEEOuH

Bafetimbi Gomis'in, 2019'da eski hocası Jorge Jesus hakkında verdiği bir röportaj yeniden gündem oldu. Jesus'a övgüler yağdıran Gomis, Al-Hilal'de birlikte çalıştığı deneyimli teknik adamla ilgili, "Büyük bir antrenör, büyük bir kalbi olan harika bir insan. Öğretmen demek istediğim bir koç. Tıpkı bir okul hocası gibi, başından sonuna A'dan Z'ye her şeyi anlatır. Onunlayken çok yakınız ve çok güzel duygular hissediyoruz. Çok sert ve oyuncularından çok şey bekleyen birisi. Bu şekilde oyuncusundan maksimum verim elde ediyor. Bana da çok çok sert davrandı. Benden çok şey beklediği için idmandan kovduğu bir zamanı hatırlıyorum." demişti.

3 MİLYON EURO GARANTİ ÜCRET

Screenshot_1

Fenerbahçe, uzun uğraşlar sonucu Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'la anlaşma sağladı ve 1 yıllık sözleşme imzalayarak tecrübeli teknik adamı takımın başına getirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz, 2022-2023 futbol sezonu Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile 3.000.000 Euro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
''Şampiyon biziz, ikinci kim?'' Dünyaca ünlü yıldız geliyor...''Şampiyon biziz, ikinci kim?'' Dünyaca ünlü yıldız geliyor...
Fenerbahçe'de büyük gün! Salona girer girmez...Fenerbahçe'de büyük gün! Salona girer girmez...
Küme düşme kaldırıldı mı? Resmi açıklama...Küme düşme kaldırıldı mı? Resmi açıklama...
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin'e silahlı saldırı!

Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin'e silahlı saldırı!

Sosyal medya bunu konuşuyor! 50 TL'lik...

Sosyal medya bunu konuşuyor! 50 TL'lik...

Türkiye maçının ardından sosyal medya karıştı!

Türkiye maçının ardından sosyal medya karıştı!

Twitter'ı salladı! Öyle bir şey yaptı ki...

Twitter'ı salladı! Öyle bir şey yaptı ki...

A Milli Takım, Uluslar Ligi'ne farklı başladı!

A Milli Takım, Uluslar Ligi'ne farklı başladı!

Mourinho'nun yeni takımını duyurdular!

Mourinho'nun yeni takımını duyurdular!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Trend ona bile fazla geldi! Bikinisi küçük gelince...

Trend ona bile fazla geldi! Bikinisi küçük gelince...

Seveni çok! Yemeden önce iki kere düşünün

Seveni çok! Yemeden önce iki kere düşünün

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Sadece göğüs ucunu kapadı! "Yatak odası..."

Sadece göğüs ucunu kapadı! "Yatak odası..."

Oğullarını timsah yuttu! Acılı aile öyle bir şey yaptı ki...

Oğullarını timsah yuttu! Acılı aile öyle bir şey yaptı ki...

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.