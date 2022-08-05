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Son dakika: Jorge Jesus itiraf etti, Fenerbahçe'nin istediği golcü ortaya çıktı! Maxi Gomez adım adım 'Çubuklu'ya...

05.08.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynanan Slovacko maçı sonrasında teknik direktör Jorge Jesus, bir basın toplantısı düzenlemişti. Transferler hakkında konuşan Jesus, "Bir forvet transferi yapabiliriz" ifadelerini kullanmıştı. İtalyan basını, Fenerbahçe'nin hedefindeki santrforu ortaya çıkardı. Sarı - lacivertliler, İspanya La Liga ekibi Valencia'da teknik direktör Gennaro Gattuso'nun kadroda düşünmediği Maxi Gomez için harekete geçti.

Son dakika: Jorge Jesus itiraf etti, Fenerbahçe'nin istediği golcü ortaya çıktı! Maxi Gomez adım adım 'Çubuklu'ya...
Maximiliano Gomez

Maximiliano Gomez

URU Uruguay
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Valencia
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Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Slovacko'yu konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmış ve rövanş öncesi büyük avantajı cebine koymuştu. Sarı - lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında transfere dair konuşmuş ve taraftarların merakla beklediği santrfor takviyesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etmişti.

"BİR FORVET TRANSFERİ YAPABİLİRİZ"

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Kadromuz henüz tamamlanmadı, bir forvet transferi yapabiliriz" şeklinde konuşmuştu.

FENERBAHÇE'NİN İSTEDİĞİ GOLCÜ; MAXI GOMEZ

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İtalyan gazeteci Nicolo Schira, sarı - lacivertlilerin peşinde olduğu santrforu açıkladı.

Schira'nın haberine göre; Fenerbahçe, İspanya La Liga ekibi Valencia'nın teknik direktörü Gennaro Gattuso'nun kadroda düşünmediği Maxi Gomez için görüşmelere başladı.

AŞAMA KAYDEDİLDİ

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Haberde sarı - lacivertlilerin anlaşma aşamasında olduğu ve transferin kısa süre içerisinde açıklanmasının beklendiği ifade edildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

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Geçtiğimiz sezon 32 resmi maçta görev yapan 25 yaşındaki Uruguaylı futbolcu, 5 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.


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