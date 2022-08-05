Son dakika: Jorge Jesus itiraf etti, Fenerbahçe'nin istediği golcü ortaya çıktı! Maxi Gomez adım adım 'Çubuklu'ya...

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Slovacko'yu konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmış ve rövanş öncesi büyük avantajı cebine koymuştu. Sarı - lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında transfere dair konuşmuş ve taraftarların merakla beklediği santrfor takviyesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etmişti.

"BİR FORVET TRANSFERİ YAPABİLİRİZ"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Kadromuz henüz tamamlanmadı, bir forvet transferi yapabiliriz" şeklinde konuşmuştu.

FENERBAHÇE'NİN İSTEDİĞİ GOLCÜ; MAXI GOMEZ

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, sarı - lacivertlilerin peşinde olduğu santrforu açıkladı.

Schira'nın haberine göre; Fenerbahçe, İspanya La Liga ekibi Valencia'nın teknik direktörü Gennaro Gattuso'nun kadroda düşünmediği Maxi Gomez için görüşmelere başladı.

AŞAMA KAYDEDİLDİ

Haberde sarı - lacivertlilerin anlaşma aşamasında olduğu ve transferin kısa süre içerisinde açıklanmasının beklendiği ifade edildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 32 resmi maçta görev yapan 25 yaşındaki Uruguaylı futbolcu, 5 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.



