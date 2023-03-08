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Son dakika: Jorge Jesus'tan Süper Lig için play-off açıklaması! 'Benim kendi fikirlerim var!'

08.03.2023 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Sevilla ile oynayacağı ilk maça hazırlanıyor. Sarı - lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, kritik maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu. İspanyol temsilcisi ile oynanacak maç hakkında dikkat çeken ifadeler kullanan Portekizli çalıştırıcı, Spor Toto Süper Lig için play-off açıklamasında da bulundu. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Sevilla deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. UEFA Avrupa Ligi'nde gidebildikleri yere kadar gitmek istediklerini dile getiren Portekizli çalıştırıcı, Süper Lig için ise çarpıcı ifadeler kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un sözleri şu şekilde;

"DAHA ÖNCE OYNADIĞIMIZ BİR SİSTEM OLACAK"

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"Son 16 turuna kalırken iyi bir performans sergiledik. Hangi maçta hangi sistem en iyisi ise onunla oynadık. Yarın oynayacağımız sistem de daha önce oynadığımız bir sistem olacak."

"FİNAL HAYALİ KURUYORUM"

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"Tabii ki 3. kez Avrupa Ligi finali oynamanın hayalini kuruyorum. Kaybettiğim finallerden biri Sevilla karşısındaydı. Bu turu geçersek çeyrek finale kalacağız. Kura şansımız olursa, her şey olabilir diye düşünüyorum."

"TURU GEÇECEK GÜCÜMÜZ VAR"

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"Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Son yıllarda bu kupayı 4 kere kazandılar. Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'den 3 oyuncuları var. İlk maçta iyi bir sonuç alıp, turu geçecek gücümüz var."

PLAY-OFF AÇIKLAMASI

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"Bugün Avrupa Ligi maçını konuşmak için buradayız. Ligi konuşmak için vaktimiz olacak. Şu an iki büyük takım yarışıyor. Geri kalanı için yorum yapmayacağım. Düşüncelerim, benim kafamdaki düşüncelerimdir. Kimse bana fikir vermez."

"AVRUPA'DAKİ HEDEFİMİZ..."

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"Bu turnuvadaki hedefimiz, gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Tabii ki ana hedefimiz Süper Lig'i kazanmak."

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