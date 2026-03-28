SON DAKİKA | Kadıköy'de tarihi neşter! Fenerbahçe tam 11 yıldızın biletini kesti...

Trendyol Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşırken, Fenerbahçe'de gelecek yılın kadro planlaması için inanılmaz radikal kararlar alınmaya başlandı.

Başkan Sadettin Saran ve kurmayları, yeni sezonda yepyeni ve dinamik bir takım yaratmak adına mevcut kadroda adeta büyük bir temizlik harekatı başlattı. Sarı-Lacivertli kulübün tam 11 futbolcuyla tüm bağlarını koparmaya hazırlandığı öğrenildi.

MENAJERLERE "KULÜP BULUN" RESTİ: İŞTE O 8 İSİM!

Yönetimin aldığı ilk büyük karar, halihazırda kiralık olarak gönderilen veya kadroda kesinlikle düşünülmeyen 8 isim üzerinde oldu. Kulüp, bu oyuncuların menajerleriyle temasa geçerek "Yeni sezonda kadroda düşünmüyoruz. Oyuncularınıza şimdiden kulüp bulun" şeklindeki net mesajını iletti. Gelen her türlü bonservis bedelinin kabul edileceği o 8 kişilik liste şu isimlerden oluşuyor:

Diego Carlos

Dominik Livakovic

Sofyan Amrabat

Cengiz Ünder

İrfan Can Kahveci

Ognjen Mimovic

Rodrigo Becao

İrfan Can Eğribayat

ÇAĞLAR, FRED VE OĞUZ AYDIN DA YOLCU

Kiralıktaki oyuncuların yanı sıra, bu sezon takımda tutulan ancak beklenen katkıyı veremeyen üç önemli yıldızın da bileti kesildi. Başkan Saran'ın bizzat onay verdiği kararla birlikte Çağlar Söyüncü, Fred ve Oğuz Aydın ile de sezon sonunda kesin olarak yollar ayrılacak. Bu üç ismin gidişiyle birlikte toplamda 11 futbolcunun Fenerbahçe ile hiçbir bağı kalmamış olacak.

ALVAREZ DE GİDİYOR, OOSTERWOLDE BEKLEMEDE

Kadroda yaşanacak bu devasa sirkülasyonun diğer detayları da netleşti. Kiralık sözleşmesi bitecek olan Edson Alvarez'in bonservisinin alınmayacağı kararlaştırılırken, Avrupa'nın devlerinin radarında olan Jayden Oosterwolde ise kulübün belirlediği astronomik değere ulaşan bir teklif gelmesi halinde satılacak.