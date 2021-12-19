Son dakika: Karagümrük Volkan Demirel'le kazandı

Süper Lig'de 17. hafta karşılaşmasında Nestor El Maestro yönetimindeki Göztepe, teknik direktör Volkan Demirel'in takımı Karagümrük'ü konuk etti.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 76. dakikada Caner Erkin kaydetti.

Karagümrük'ün 33. dakikada Ahmed Musa ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Bu sonucun ardından Karagümrük, 3 maç aradan sonra galibiyet aldı ve puanını 25 yaptı. Göztepe ise üst üste 2. mağlubiyetini aldı ve 14 puanla 18. sırada yer aldı.

Karagümrük, gelecek hafta Fenerbahçe'yi konuk edecek. Göztepe ise Beşiktaş deplasmanına gidecek.

VOLKAN DEMİREL, İLK MAÇINDA KAZANDI

Teknik direktör Farioli'nin ayrılığı sonrasında Karagümrük'te göreve getirilen Volkan Demirel, takımıyla çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.

"TAKIMDAŞLIĞIMIZI GÖSTERDİK"

Karagümrük'ün başında çıktığı ilk maçta Göztepe deplasmanında 1-0'lık galibiyet sevinci yaşayan teknik direktör Volkan Demirel, değerli bir 3 puan aldıklarını söyledi. Güzel bir galibiyet aldıklarını belirten Demirel, "2 gün futbolcularımla çalışma fırsatım oldu. Oyuncularımızla iletişimimizi kurduk. Attığımız golden sonra birlikteliğimizi, takımdaşlığımızı gösterdik. İlk maçımda galibiyet almak çok değerliydi" dedi.

Göztepe'nin çalıştırıcı Nestor El Maestro ise, iyi bir oyun sergilemelerine rağmen üzücü bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. Sırp teknik adam, "Enteresan bir maçtı. Analiz edeceğimiz çok şey var. Bizim bulunduğumuz durumda en önemli şey sonuç. Bizim için bu sonuç çok kötü. Hep beraber, kafamızı kaldırıp bu tablodan kurtulmalıyız. En acil şekilde galibiyetler almamız gerekiyor. Birlikte hareket etmeliyiz" diye konuştu.

