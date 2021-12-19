SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Son dakika: Karagümrük Volkan Demirel'le kazandı

Son dakika: Karagümrük Volkan Demirel'le kazandı

19.12.2021 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde Karagümrük, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti ve teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

Son dakika: Karagümrük Volkan Demirel'le kazandı

Süper Lig'de 17. hafta karşılaşmasında Nestor El Maestro yönetimindeki Göztepe, teknik direktör Volkan Demirel'in takımı Karagümrük'ü konuk etti.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 76. dakikada Caner Erkin kaydetti.

Karagümrük'ün 33. dakikada Ahmed Musa ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Bu sonucun ardından Karagümrük, 3 maç aradan sonra galibiyet aldı ve puanını 25 yaptı. Göztepe ise üst üste 2. mağlubiyetini aldı ve 14 puanla 18. sırada yer aldı.

Karagümrük, gelecek hafta Fenerbahçe'yi konuk edecek. Göztepe ise Beşiktaş deplasmanına gidecek.

VOLKAN DEMİREL, İLK MAÇINDA KAZANDI

Teknik direktör Farioli'nin ayrılığı sonrasında Karagümrük'te göreve getirilen Volkan Demirel, takımıyla çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.

"TAKIMDAŞLIĞIMIZI GÖSTERDİK"

Karagümrük'ün başında çıktığı ilk maçta Göztepe deplasmanında 1-0'lık galibiyet sevinci yaşayan teknik direktör Volkan Demirel, değerli bir 3 puan aldıklarını söyledi. Güzel bir galibiyet aldıklarını belirten Demirel, "2 gün futbolcularımla çalışma fırsatım oldu. Oyuncularımızla iletişimimizi kurduk. Attığımız golden sonra birlikteliğimizi, takımdaşlığımızı gösterdik. İlk maçımda galibiyet almak çok değerliydi" dedi.

Göztepe'nin çalıştırıcı Nestor El Maestro ise, iyi bir oyun sergilemelerine rağmen üzücü bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. Sırp teknik adam, "Enteresan bir maçtı. Analiz edeceğimiz çok şey var. Bizim bulunduğumuz durumda en önemli şey sonuç. Bizim için bu sonuç çok kötü. Hep beraber, kafamızı kaldırıp bu tablodan kurtulmalıyız. En acil şekilde galibiyetler almamız gerekiyor. Birlikte hareket etmeliyiz" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "Gerçekleri benden duysunlar" diyerek açıkladı "Gerçekleri benden duysunlar" diyerek açıkladı
Köpek kovaladı, kurye kaçtı! Dengesini kaybedince...Köpek kovaladı, kurye kaçtı! Dengesini kaybedince...
Konyaspor, son saniyede Antalyaspor'u yıktıKonyaspor, son saniyede Antalyaspor'u yıktı
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fatih Karagümrük Göztepe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Bilgin'den AGİ ve emekli zammı açıklaması

Bakan Bilgin'den AGİ ve emekli zammı açıklaması

Ünlü türkücünün evlat acısı! Oğlunu kaybetti

Ünlü türkücünün evlat acısı! Oğlunu kaybetti

Fatih Terim'den zehir zemberek açıklama

Fatih Terim'den zehir zemberek açıklama

Canlı yayında yeni hocayı açıkladı

Canlı yayında yeni hocayı açıkladı

Galatasaray'dan çok sert Zorbay Küçük açıklaması

Galatasaray'dan çok sert Zorbay Küçük açıklaması

Fenerbahçe-Beşiktaş maçında 11'ler belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş maçında 11'ler belli oldu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Galatasaray'da istifa depremi!

Galatasaray'da istifa depremi!

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu!

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu!

Kerem Aktürkoğlu'na Avrupa devinden teklif

Kerem Aktürkoğlu'na Avrupa devinden teklif

Fenerbahçe'de Pereira dönemi bitiyor

Fenerbahçe'de Pereira dönemi bitiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.