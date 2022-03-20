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Son dakika: Kerem Aktürkoğlu neler yaptı öyle! ''100 milyon euro''

20.03.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Son 4 maçta 3 galibiyet alarak ligde seri yakalan Galatasaray, milli araya moralli girmenin planlarını yapıyordu. 30. haftada Gaziantep FK'ya konuk olan sarı-kırmızılılar ilk yarıda golü buldu. Kerem Aktürkoğlu'nun muhteşem çalımıyla ceza sahasına giren Galatasaray, Gomis'in vuruşuyla 1-0 öne geçti. Sosyal medyada büyük övgü toplayan Kerem hakkında ''Değeri artık 100 milyon euro'' yorumları yapıldı.

Son dakika: Kerem Aktürkoğlu neler yaptı öyle! ''100 milyon euro''
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Galatasaray, Avrupa kuplarına katılmak için ligde her maçını kazanmayı planlıyordu. Barcelona'ya elenerek odağını sadece lige çeviren sarı-kırmızılılarda Gaziantep FK maçı öncesi tek hedef 3 puanla dönmekti. Maçın ilk yarısında müthiş bir gol geldi...

HERKES KEREM'İ KONUŞUYOR

Golü Gomis attı fakat herkes Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor... Pozisyonu hazırlayan genç oyuncu adeta harikalar yarattı. Ceza sahasının gerisinde topla buluşan Kerem, rakibine müthiş bir çalım atarak golde büyük pay sahibi oldu. Topu ceza sahasına gönderen Kerem'in vuruşunu Gomis tamamladı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Sosyal medyada taraftarlar Kerem'e övgüler yağdırdı. Bazı taraftarlar esprili bir şekilde Kerem'in bonservisini 100 milyon euro olarak belirledi.

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

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Galatasaray Futbol Kulübü Kerem Aktürkoğlu son dakika haberi
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