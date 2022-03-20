Son dakika: Kerem Aktürkoğlu neler yaptı öyle! ''100 milyon euro''

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Galatasaray, Avrupa kuplarına katılmak için ligde her maçını kazanmayı planlıyordu. Barcelona'ya elenerek odağını sadece lige çeviren sarı-kırmızılılarda Gaziantep FK maçı öncesi tek hedef 3 puanla dönmekti. Maçın ilk yarısında müthiş bir gol geldi...

HERKES KEREM'İ KONUŞUYOR

Golü Gomis attı fakat herkes Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor... Pozisyonu hazırlayan genç oyuncu adeta harikalar yarattı. Ceza sahasının gerisinde topla buluşan Kerem, rakibine müthiş bir çalım atarak golde büyük pay sahibi oldu. Topu ceza sahasına gönderen Kerem'in vuruşunu Gomis tamamladı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Sosyal medyada taraftarlar Kerem'e övgüler yağdırdı. Bazı taraftarlar esprili bir şekilde Kerem'in bonservisini 100 milyon euro olarak belirledi.

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

