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  4. Son dakika: Kırkpınar'da iki büyük sürpriz birden! Şampiyon ve finalist elendi...

Son dakika: Kırkpınar'da iki büyük sürpriz birden! Şampiyon ve finalist elendi...

02.07.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık ikinci tur müsabakasında büyük bir sürpriz yaşandı. Bugüne dek 2011, 2012, 2019 ve 2021 yıllarında olmak üzere 4 kez başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz, ikinci turda Mehmet Yeşil Yeşil'e elendi. Öte yandan bir diğer sürpriz de geçen yılın finalisti İsmail Koç'tan geldi. Koç, Hüseyin Gümüşalan'a elendi. Mehmet Yeşil Yeşil'e yenilen Ali Gürbüz, altın kemerin daimi sahibi olma şansını kaybetti.

Son dakika: Kırkpınar'da iki büyük sürpriz birden! Şampiyon ve finalist elendi...

Son dakika haberleri: 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık ilk tur müsabakasında rakibini yenen 27 pehlivan üst tura yükselmişti. İkinci turda geçen yılın şampiyonu Ali Gürbüz ile Mehmet Yeşil Yeşil eşleşirken, aynı senenin finalisti İsmail Koç da Hüseyin Gümüşalan ile eşleşti. Mehmet Yeşil Yeşil'e yenilen Ali Gürbüz, altın kemerin daimi sahibi olma şansını kaybetti.

SON ŞAMPİYON ELENDİ

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Bugüne dek 2011, 2012, 2019 ve 2021 yıllarında olmak üzere 4 kez başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz, Mehmet Yeşil Yeşil'le karşı karşıya geldi ve rakibine elenerek büyük bir sürprize imza attı.

FİNALİST DE KAYBETTİ

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Geçtiğimiz yılın finalisti İsmail Koç ise karşılaştığı rakibi Hüseyin Gümüşalan'a kaybetti ve organizasyona veda etti.

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