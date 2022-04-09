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  4. Son dakika: Konyasporlu Rahmanović hakeme kafa attı! Polisler sahaya girdi

Son dakika: Konyasporlu Rahmanović hakeme kafa attı! Polisler sahaya girdi

09.04.2022 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Çaykur Rizespor - İttifak Holding Konyaspor maçının son dakikalarında ortalık bir anda karıştı. Konyaspor'un 1-0 öndeyken 2-1 geriye düştüğü karşılaşmada Amar Rahmanović, hakem Ali Şansalan'ın üstüne yürüdü ve kafa attı. Oyuncu, 90+6'da kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Müsabakada son düdüğün gelmesiyle birlikte sahaya polis girdi...

Son dakika: Konyasporlu Rahmanović hakeme kafa attı! Polisler sahaya girdi
Amar Rahmanovic

Amar Rahmanovic

BOS Bosna Hersek
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Atiker Konyaspor
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Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'de heyecan fırtınası devam ederken, tansiyon da giderek yükseliyor. Çaykur Rizespor ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanan karşılaşmanın son dakikalarında yaşananlar, izleyenleri hayrete düşürdü. Konyaspor'dan Rahmanovic'in hakemin üzerine yürüyüp, kafa atması olay olurken maç sonunda sahaya polisler girince ortalık karıştı.

HAKEMİ ZAR ZOR ÇIKARTTILAR

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Hakem Ali Şansalan'ı korumak için polisler sahaya girdi. Zorlukla soyunma odasına götürülen Şansalan'ın sağlık durumunda herhangi bir problem olmadığı açıklandı.

Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.


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Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Konyaspor
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