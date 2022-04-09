Son dakika: Konyasporlu Rahmanović hakeme kafa attı! Polisler sahaya girdi

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'de heyecan fırtınası devam ederken, tansiyon da giderek yükseliyor. Çaykur Rizespor ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanan karşılaşmanın son dakikalarında yaşananlar, izleyenleri hayrete düşürdü. Konyaspor'dan Rahmanovic'in hakemin üzerine yürüyüp, kafa atması olay olurken maç sonunda sahaya polisler girince ortalık karıştı.

HAKEMİ ZAR ZOR ÇIKARTTILAR

Hakem Ali Şansalan'ı korumak için polisler sahaya girdi. Zorlukla soyunma odasına götürülen Şansalan'ın sağlık durumunda herhangi bir problem olmadığı açıklandı.

Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.



