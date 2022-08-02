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Son dakika: KPSS sınavındaki sorular hakkındaki iddialara ÖSYM'den açıklama!

02.08.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili sosyal medyada infial yaratan iddialara ÖSYM'den yanıt geldi. ÖSYM'nin açıklamasında sınavın güvenli biçimde gerçekleştirildiğine değinilerek "İddiaların asılsız olduğu anlaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Son dakika: KPSS sınavındaki sorular hakkındaki iddialara ÖSYM'den açıklama!

Son dakika haberi: Sosyal medya platformlarında gündem olan, KPSS'deki soruların sınavdan önce bir yayınevi tarafından yayımlandığı şeklindeki iddiaların ardından ÖSYM bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

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ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

  • 2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı 31 Temmuz 2022 Pazar günü sabah ve öğleden sonra oturumlarında güvenli bir biçimde gerçekleştirilmiştir.

  • Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SINAVDAKİ SORULARIN YAYINEVİNİN DENEMESİNDE OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

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KPSS sınavının tamamlanmasının ardından ortaya atılan iddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Sınavda katılımcılara sorulan soruların daha önce bir yayınevinin KPSS denemesinde yer verilen sorular ile şıklarının da aynı olduğu ileri sürülmüştü.

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