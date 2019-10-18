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La Liga yönetimi El Clasico'yu erteledi

İSPANYA HABERLERİ  | 18.10.2019 13:11 | Son Güncelleme

La Liga yönetimi, Barcelona başta olmak üzere Katalonya’nın hemen her şehrinde bir süre önce başlayan ve sürmekte olan sokak gösterileri nedeniyle 26 Ekim'de oynanması gereken El Clasico'yu erteledi.

La Liga yönetimi El Clasico'yu erteledi

İspanya Futbol Federasyonu 26 Ekim'de oynanacak olan El Clasico'nun ertelendiğini duyurdu.

Federasyon, Barcelona ile Real Madrid'e yeni tarihte uzlaşmaları için 21 Ekim'e kadar süre verdi. Anlaşma sağlanamaması halinde tarihi komite belirleyecek.

POLİSLE GÖSTERİCİLER ÇATIŞIYOR
Barcelona başta olmak üzere Katalonya’nın hemen her şehrinde bir süre önce başlayan ve sürmekte olan sokak gösterileri bu kararın gerekçesi olarak gösterildi.

Bağımsızlık yanlısı Katalan siyasetçilere verilen mahkumiyet kararlarına karşı düzenlenen protestolar sırasında zaman zaman şiddet tırmanırken, göstericiler ile polisler arasında çatışmalar çıkıyor.

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Anahtar Kelimeler:
el clasico barcelona real madrid

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