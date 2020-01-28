LeBron James'den Kobe Bryant için duygusal mesaj

LeBron James, helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant için duygusal bir mesaj yayınladı.

LeBron James, "Defalarca bu satırları yazmayı denedim ama her seferinde ağlıyorum. Seni, Gigi’yi, sahip olduğumuz dostluğu, kardeşliği düşünüyorum. Pazar sabahı Philly’den LA’ya gitmeden önce seninle son kez konuştum. Sesini son kez duyacağımı tahmin etmemiştim. Seni çok seviyorum, abim. Kalbim, Vanessa ve çocuklarınla olacak. Söz veriyorum, senin mirasını devam ettireceğim. Hepimiz için ve özellikle Lakers için çok şey ifade ediyorsun.

Söylemek istediğim çok daha fazlası var, ancak şu anda yapamıyorum, başaramıyorum! Tekrar buluşana kadar kardeşim..." ifadelerini kullandı.

