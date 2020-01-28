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LeBron James'den Kobe Bryant için duygusal mesaj

NBA HABERLERİ  | 28.01.2020 09:23 | Son Güncelleme

LeBron James, helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant için duygusal bir mesaj yayınladı. James, "Defalarca bu satırları yazmayı denedim ama her seferinde ağlıyorum. Sadece seni, Gigi’yi, sahip olduğumuz dostluğu, bağı, kardeşliği düşünüyorum. Seni çok seviyorum, Kobe. Sana söz veriyorum mirasını devam ettireceğim adamım" ifadelerini kullandı.

LeBron James'den Kobe Bryant için duygusal mesaj

LeBron James, helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant için duygusal bir mesaj yayınladı.

lebron-kobe

LeBron James, "Defalarca bu satırları yazmayı denedim ama her seferinde ağlıyorum. Seni, Gigi’yi, sahip olduğumuz dostluğu, kardeşliği düşünüyorum. Pazar sabahı Philly’den LA’ya gitmeden önce seninle son kez konuştum. Sesini son kez duyacağımı tahmin etmemiştim. Seni çok seviyorum, abim. Kalbim, Vanessa ve çocuklarınla olacak. Söz veriyorum, senin mirasını devam ettireceğim. Hepimiz için ve özellikle Lakers için çok şey ifade ediyorsun.
Söylemek istediğim çok daha fazlası var, ancak şu anda yapamıyorum, başaramıyorum! Tekrar buluşana kadar kardeşim..." ifadelerini kullandı.

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lebron james kobe bryant los angeles lakers

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