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Son dakika: Lionel Messi'nin yeni adresini açıkladılar! Al Hilal derken, çok şaşırtacak transfer...

07.06.2023 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligue 1 devi Paris Saint-Germain (PSG), Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağını resmen duyurmuştu. İki sezon önce Barcelona'dan bedelsiz şekilde Fransız ekibine transfer olan Arjantinli yıldız, burada Şampiyonlar Ligi kupası kazanamaması nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Dünyaca ünlü futbolcunun yeni adresinin hangi takım olacağı merak ediliyordu. ABD basınına göre Al Hilal'le anılan Messi'nin yeni durağı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Son dakika: Lionel Messi'nin yeni adresini açıkladılar! Al Hilal derken, çok şaşırtacak transfer...

Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain, iki sezon önce Barcelona'dan takıma bedelsiz olarak katılan Lionel Messi'nin ayrılacağını resmen açıklamıştı. Yuvası olan İspanya La Liga devine geri dönmesi beklenen Arjantinli yıldız için sürpriz bir gelişme yaşandı. PSG'den ayrılan dünyaca ünlü futbolcunun yeni adresinin hangi takım olacağı merak ediliyordu.

MESSI'NİN YENİ ADRESİ...

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ABD basınından CBS Sports'un haberine göre kariyerine Avrupa dışında devam etme kararı alan Lionel Messi, başkanlığını David Beckham'ın yaptığı MLS ekibi Inter Miami'ye imza atacak.

ORTAKLAŞA İMZA

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Haberde MLS ve Inter Miami'nin Lionel Messi'yi transfer etmek için ortaklaşa hareket edeceği kaydedilirken, 35 yaşındaki futbolcuya ödenecek olan paranın dudak uçuklatacağı kaydedildi.

PSG'NİN VEDASI

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Öte yandan PSG'nin ayrılık mesajında "Teşekkürler Leo" mesajıyla yapılan paylaşımda, "Başkentte geçen iki sezonun ardından Messi ile PSG arasındaki yolculuk, 2022-23 sezonunun bitimiyle sona erecek. Kulüp, bir Fransa Süper Kupa ve iki Ligue 1 şampiyonluğu elde eden 7 Altın Top sahibi Messi'ye içtenlikle teşekkür eder." ifadeleri kullanılmıştı.

Paylaşımda görüşüne yer verilen Messi ise "Kulübe, Paris şehrine ve sakinlerine bu iki yıl için teşekkür ederim. Onlara gelecek için en iyisini diliyorum." yorumunu yapmıştı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

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PSG'de toplam 74 maça çıkan yıldız futbolcu, 32 gol - 35 asistlik bir performans sergilemiş ve bu süre içerisinde Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanmıştı.


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