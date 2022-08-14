SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. SON DAKİKA! Lucas Torreira'dan Giresunspor mağlubiyeti sonrası paylaşım!

SON DAKİKA! Lucas Torreira'dan Giresunspor mağlubiyeti sonrası paylaşım!

14.08.2022 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında ağırladığı Giresunspor'a 1-0 mağlup olan Galatasaray'da son olarak kadroya katılan ve taraftarları oldukça heyecanlandıran isimlerden Mertens ve Torreira'da taraftarın karşısına çıktı. Mücadelenin 61. dakikasında oyuna dahil olan Torreira performansıyla alkış toplarken, alınan sonuç sonrası oldukça üzüldü. Peki Torreira ilk maçında neler yaptı? İşte detaylar...

SON DAKİKA! Lucas Torreira'dan Giresunspor mağlubiyeti sonrası paylaşım!
Lucas Torreira

Lucas Torreira

URU Uruguay
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'da Dries Mertens ile birlikte son olarak kadroya katılan transferlerden Lucas Torreira, Giresunspor karşısında yedek olarak soyunmuştu. Geçen hafta kazanan kadronun büyük bölümünü sahaya süren Okan Buruk, işler iyi gitmeyince ikinci devrenin 61. dakikasında sarı kartlı Sergio Oliveira'yı çıkarıp yerine Lucas Torreira'yı oyuna dahil etti.

TORREIRA İLK MAÇINDA NE YAPTI?

lkl

Galatasaray taraftarının büyük bir desteğiyle oyuna dahil olan Uruguaylı, oynadığı kısa sürede yenilgiye rağmen performansıyla alkış aldı. Girdiği 6 ikili mücadelenin tamamını kazanan yıldız futbolcu, 2 de hava topu aldı. Bununla beraber 30 pas verirken, bunların yüzde 90’ında isabet sağladı. Torreira, 3 de top kaparken, rakiplerine 1 faul yaptırdı. Hücumda ise kaleye şut çekmedi ve 36 kez topla buluştu.

MAÇ SONU PAYLAŞIM!

WhatsApp Image 2022-08-14 at 08.46.32

Mağlubiyetin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan 26 yaşındaki futbolcu, "Karmaşık duygular gecesi. Galatasaray'da ilk maçıma çıktığım için mutluyum ama sonuçtan dolayı memnun değilim. Şimdi iyi sonuçlar almak için çalışmaya odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Camia ayağa kalktı! "Penaltıyı nasıl vermezsin"Camia ayağa kalktı! "Penaltıyı nasıl vermezsin"
Transferde ortalık karıştı! Vincent Aboubakar...Transferde ortalık karıştı! Vincent Aboubakar...
Galatasaray'da Giresunspor maçı öncesi kriz! Bavullarını topladı gidiyor...Galatasaray'da Giresunspor maçı öncesi kriz! Bavullarını topladı gidiyor...
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Giresunspor Lucas Torreira son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti!

İzmir güne depremle uyandı!

İzmir güne depremle uyandı!

"Geldiği gibi gönderirim!" Rıdvan Dilmen'den olay yorum...

"Geldiği gibi gönderirim!" Rıdvan Dilmen'den olay yorum...

Canlı yayında resmen açıkladı! Nelsson ve Belotti...

Canlı yayında resmen açıkladı! Nelsson ve Belotti...

İngiltere'yi salladılar! Premier Lig sesleri...

İngiltere'yi salladılar! Premier Lig sesleri...

Yenilginin ardından bomba sözler! "G.Saray takım değil"

Yenilginin ardından bomba sözler! "G.Saray takım değil"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Tuvalete çıkmayı kolaylaştırır, krampları önler, enerji verir...

Tuvalete çıkmayı kolaylaştırır, krampları önler, enerji verir...

Dünya genelinde akım hızla yayılıyor! “Korkunç bir fikir”

Dünya genelinde akım hızla yayılıyor! “Korkunç bir fikir”

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

''Eşimle o bir bebekken tanıştım. Ben ise 19 yaşındaydım''

''Eşimle o bir bebekken tanıştım. Ben ise 19 yaşındaydım''

Koronavirüs vakaları artınca, satışları hız kazandı

Koronavirüs vakaları artınca, satışları hız kazandı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.