SON DAKİKA! Lucas Torreira'dan Giresunspor mağlubiyeti sonrası paylaşım!

Galatasaray'da Dries Mertens ile birlikte son olarak kadroya katılan transferlerden Lucas Torreira, Giresunspor karşısında yedek olarak soyunmuştu. Geçen hafta kazanan kadronun büyük bölümünü sahaya süren Okan Buruk, işler iyi gitmeyince ikinci devrenin 61. dakikasında sarı kartlı Sergio Oliveira'yı çıkarıp yerine Lucas Torreira'yı oyuna dahil etti.

TORREIRA İLK MAÇINDA NE YAPTI?

Galatasaray taraftarının büyük bir desteğiyle oyuna dahil olan Uruguaylı, oynadığı kısa sürede yenilgiye rağmen performansıyla alkış aldı. Girdiği 6 ikili mücadelenin tamamını kazanan yıldız futbolcu, 2 de hava topu aldı. Bununla beraber 30 pas verirken, bunların yüzde 90’ında isabet sağladı. Torreira, 3 de top kaparken, rakiplerine 1 faul yaptırdı. Hücumda ise kaleye şut çekmedi ve 36 kez topla buluştu.

MAÇ SONU PAYLAŞIM!

Mağlubiyetin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan 26 yaşındaki futbolcu, "Karmaşık duygular gecesi. Galatasaray'da ilk maçıma çıktığım için mutluyum ama sonuçtan dolayı memnun değilim. Şimdi iyi sonuçlar almak için çalışmaya odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.



