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Son dakika: Manchester United'da beklenen son gerçekleşti! Paul Pogba ayrıldı...

01.06.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: İngiltere Premier Lig'de sezonu 6. sırada bitiren ve UEFA Şampiyonlar Ligi vizesi alamayan Manchester United'da flaş bir ayrılık yaşandı. Kulüpten yapılan açıklamada sezon içerisinde takımda sıklıkla sorun yaşayan orta saha oyuncusu Paul Pogba ile yollarınn resmen ayrıldığı duyuruldu. Dünyaca ünlü Fransız orta saha oyuncusunun yeni adresinin ise Juventus olacağı iddia edildi.

Son dakika: Manchester United'da beklenen son gerçekleşti! Paul Pogba ayrıldı...

Son dakika haberleri: İngiltere Premier Lig'de bu sezon taraftarlarının beklentisini karşılayamayan hatta ligi 6. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne dahi gidemeyen Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag'ın göreve gelişiyle beraber değişim başladı.

İngiltere'nin köklü takımlarından olan ve dünyanın en zengin kulüpleri arasında yer alan Manchester United'da flaş bir ayrılık yaşandı.

TEN HAG SONRASI...

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Sezona Ole Gunnar Solskjaer ile başlayan ancak gelen kötü sonuçların ardından geçici olarak Ralf Rangnick ile yola devam eden Manchester United'da Erik ten Hag'ın göreve gelişinin ardından bir futbolcu daha takımdan ayrıldı.

YOLLAR RESMEN AYRILDI

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Kırmızı Şeytanlar'da 105 milyon euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Paul Pogba ile yolların ayrıldığı resmen açıklandı.

CAVANI DE AYRILMIŞTI

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Öte yandan Manchester United'da Edinson Cavani de sezonun sona ermesiyle birlikte İngiliz ekibinden ayrılmıştı.

YENİ DURAĞI ESKİ EVİ Mİ?

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Manchester United'dan ayrılan Pogba'nın yeni adresinin eski takımı Juventus olacağı öne sürüldü.

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