Son dakika: Manchester United'da beklenen son gerçekleşti! Paul Pogba ayrıldı...

Son dakika haberleri: İngiltere Premier Lig'de bu sezon taraftarlarının beklentisini karşılayamayan hatta ligi 6. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne dahi gidemeyen Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag'ın göreve gelişiyle beraber değişim başladı.

İngiltere'nin köklü takımlarından olan ve dünyanın en zengin kulüpleri arasında yer alan Manchester United'da flaş bir ayrılık yaşandı.

TEN HAG SONRASI...

Sezona Ole Gunnar Solskjaer ile başlayan ancak gelen kötü sonuçların ardından geçici olarak Ralf Rangnick ile yola devam eden Manchester United'da Erik ten Hag'ın göreve gelişinin ardından bir futbolcu daha takımdan ayrıldı.

???? Manchester United, Paul Pogba ile yollarını ayırdığını açıkladı. pic.twitter.com/TzXbj3NbJ0 — Mynet Spor (@mynetspor) June 1, 2022

YOLLAR RESMEN AYRILDI

Kırmızı Şeytanlar'da 105 milyon euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Paul Pogba ile yolların ayrıldığı resmen açıklandı.

CAVANI DE AYRILMIŞTI

Öte yandan Manchester United'da Edinson Cavani de sezonun sona ermesiyle birlikte İngiliz ekibinden ayrılmıştı.

YENİ DURAĞI ESKİ EVİ Mİ?

Manchester United'dan ayrılan Pogba'nın yeni adresinin eski takımı Juventus olacağı öne sürüldü.

