SON DAKİKA | Marcao'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran itiraf! "Futbolu orada bırakabilirim..."

Galatasaray'ın eski yıldızı Marcao'dan Sarı-Kırmızılı taraftarları heyecanlandıran geri dönüş sinyali! Sevilla forması giyen Brezilyalı stoper, kariyer planlaması hakkında konuşurken, "Futbolu Brezilya'da bırakmazsam Galatasaray'da bırakabilirim" diyerek açık kapı bıraktı. İstanbul'a ilk geliş anını ve yaptırdığı aslan dövmesini unutamadığını belirten Marcao'nun bu sözleri gündeme damga vurdu.

Emre Şen
BRE Brezilya
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Sevilla
2022 yaz transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılarak İspanya LaLiga'nın köklü ekiplerinden Sevilla'nın yolunu tutan Brezilyalı stoper Marcao, eski takımına ve Türkiye günlerine dair çok samimi itiraflarda bulundu.

Jeremias Matra'nın YouTube kanalına konuk olan tecrübeli savunmacı, Sarı-Kırmızılı taraftarları oldukça heyecanlandıracak bir kariyer planlamasından bahsetti.

"FUTBOLU GALATASARAY'DA BIRAKABİLİRİM"

Kariyerinin son bölümüyle ilgili çarpıcı ifadeler kullanan 27 yaşındaki yıldız oyuncu, rotasının yeniden İstanbul'a dönebileceğinin sinyalini vererek şunları söyledi:

"İlk seçeneğim, futbolu ülkem Brezilya'da bırakmak. Eğer bu olmazsa, dışarıda bırakırsam; futbolu Galatasaray'da bırakabilirim belki. Tabii onlar da beni isterse..."

"HER ŞEY GALATASARAY'DA BAŞLADI"

Galatasaray'a imza attığı sürecin hayatının dönüm noktası olduğunu vurgulayan Marcao, o unutulmaz anları ve İstanbul'a ilk ayak bastığı günü şu sözlerle anlattı:

"Galatasaray, her şeyin başladığı yer. Hayatımda her şeyin değişmeye başladığı yer. Bir anda oldu, hiç beklenmedik bir anda. Menajerim haberi söylediğinde diz çöküp 'Tanrı'ya şükürler olsun' dedim."

Taraftarın sevgisine ve aidiyet duygusuna da değinen yıldız isim, "İstanbul'a vardık, uçaktan indim, hemen iki polis karşımdaydı. Taraftarlar anında boynuma Galatasaray atkısı taktı. Bu hissi tarif edemem, gerçekten imkansız. Sonra aslan dövmesi bile yaptırdım. Hayatım Galatasaray'da çok iyi yönde değişti." diyerek Sarı-Kırmızılı kulübe olan minnetini dile getirdi.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SON DAKİKA | Galatasaray'dan çifte yerli bombası! Zeki Çelik ve Deniz Gül ile anlaşma an meselesiSON DAKİKA | Galatasaray'dan çifte yerli bombası! Zeki Çelik ve Deniz Gül ile anlaşma an meselesi
SON DAKİKA | Transferde dev kapışma! Fenerbahçe ve Mourinho karşı karşıya!SON DAKİKA | Transferde dev kapışma! Fenerbahçe ve Mourinho karşı karşıya!

En Çok Okunan Haberler
CENTCOM duyurdu: Tripoli Orta Doğu'da...

CENTCOM duyurdu: Tripoli Orta Doğu'da...

İsrail'den İran açıklaması! Tarih verildi: "Yok edilecekler"

İsrail'den İran açıklaması! Tarih verildi: "Yok edilecekler"

Sezon başından beri 30 maç kaçırdı! Yönetimin sabrı taştı: Kendine kulüp bul

Sezon başından beri 30 maç kaçırdı! Yönetimin sabrı taştı: Kendine kulüp bul

Başsavcılıktan açıklama geldi! Kaldığı koğuşun her detayı paylaşıldı

Başsavcılıktan açıklama geldi! Kaldığı koğuşun her detayı paylaşıldı

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

Bugün çeyrek altın ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar...

Bugün çeyrek altın ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar...

