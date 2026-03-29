SON DAKİKA | Marcao'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran itiraf! "Futbolu orada bırakabilirim..."

2022 yaz transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılarak İspanya LaLiga'nın köklü ekiplerinden Sevilla'nın yolunu tutan Brezilyalı stoper Marcao, eski takımına ve Türkiye günlerine dair çok samimi itiraflarda bulundu.

Jeremias Matra'nın YouTube kanalına konuk olan tecrübeli savunmacı, Sarı-Kırmızılı taraftarları oldukça heyecanlandıracak bir kariyer planlamasından bahsetti.

"FUTBOLU GALATASARAY'DA BIRAKABİLİRİM"

Kariyerinin son bölümüyle ilgili çarpıcı ifadeler kullanan 27 yaşındaki yıldız oyuncu, rotasının yeniden İstanbul'a dönebileceğinin sinyalini vererek şunları söyledi:

"İlk seçeneğim, futbolu ülkem Brezilya'da bırakmak. Eğer bu olmazsa, dışarıda bırakırsam; futbolu Galatasaray'da bırakabilirim belki. Tabii onlar da beni isterse..."

"HER ŞEY GALATASARAY'DA BAŞLADI"

Galatasaray'a imza attığı sürecin hayatının dönüm noktası olduğunu vurgulayan Marcao, o unutulmaz anları ve İstanbul'a ilk ayak bastığı günü şu sözlerle anlattı:

"Galatasaray, her şeyin başladığı yer. Hayatımda her şeyin değişmeye başladığı yer. Bir anda oldu, hiç beklenmedik bir anda. Menajerim haberi söylediğinde diz çöküp 'Tanrı'ya şükürler olsun' dedim."

Taraftarın sevgisine ve aidiyet duygusuna da değinen yıldız isim, "İstanbul'a vardık, uçaktan indim, hemen iki polis karşımdaydı. Taraftarlar anında boynuma Galatasaray atkısı taktı. Bu hissi tarif edemem, gerçekten imkansız. Sonra aslan dövmesi bile yaptırdım. Hayatım Galatasaray'da çok iyi yönde değişti." diyerek Sarı-Kırmızılı kulübe olan minnetini dile getirdi.