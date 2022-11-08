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Son dakika: Mario Balotelli yine kadro dışı bırakıldı! ''Tüm dünya bunu görmeli'' diyerek duyurdu

08.11.2022 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Adana Demirspor'dan 2 milyon Euro bonservis bedeliyle İsviçre'nin Sion takımına transfer olan Mario Balotelli yine olaylara karıştı. Basel ile oynanan maçta sakatlanarak saha kenarına gelen ve o esnada kendisine gösterilen tepkilere el hareketi yaparak cevap veren Balotelli bununla da yetinmeyip cinsel organını taraftarlara doğru yöneltmişti. Bu yaşananın ardından Sion kulübü Balotelli'yi süresiz olarak kadro dışı bıraktığını duyurdu.

Son dakika: Mario Balotelli yine kadro dışı bırakıldı! ''Tüm dünya bunu görmeli'' diyerek duyurdu

Son dakika haberleri: Balotelli'nin başı yine dertte... Adana Demirspor'da gösterdiği performanstan sonra 2 milyon Euro bedelle Sion'a transfer olan Balotelli kadro dışı bırakıldı. Basel maçında yaşananlar nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakılan İtalyan oyuncu sosyal medya hesabından zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

FEDERASYON 1 MAÇ CEZA VERDİ, KULÜP KADRO DIŞI BIRAKTI

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Basel maçından çıkarken taraftara yaptığı fair-play'e aykırı hareketler nedeniyle federasyon tarafından 1 maçlık cezaya çarptırılan yıldız oyuncu Sion kulübü tarafından da kadro dışı bırakıldı. Bu olaydan sonra yıldız oyuncu flaş bir açıklama yayınladı.

"BÜTÜN DÜNYA BU LİGİ GÖRMELİ"

Balotelli kadro dışı bırakılmasının ardından, ''Benim gibi oyuncular, adaletsizliğin, yolsuzluğun ve iş görmezliğin olduğu böyle bir ligde oynamaktan gurur duymuyor. Bütün dünya bu ligin nasıl utanç verici davrandığını görmeli'' ifadesine yer verdi.


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