MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Son dakika: MasterChef’in ünlü şefi Somer Sivrioğlu boşandı

Son dakika: MasterChef’in ünlü şefi Somer Sivrioğlu boşandı

22.12.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şef ve sunucu Somer Sivrioğlu, 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu’ndan çekişmeli davanın anlaşmalıya dönmesi sonucu boşandı. Ünlü şef davada "Evliliğimizin sürme ihtimali yoktur" dedi.

Son dakika: MasterChef’in ünlü şefi Somer Sivrioğlu boşandı

Son dakika... Ünlü şef ve yemek programı sunucusu Somer Sivrioğlu ile 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu’nun boşanma davası karara bağlandı. İstanbul 4. Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmada Somer Sivrioğlu ile Aslı Sivrioğlu avukatlarıyla birlikte hazır bulundu. Duruşma basına kapalı olarak gerçekleşti. Aslı Sivrioğlu tarafından iki yıl önce çekişmeli olarak açılan boşanma davası anlaşmalı olarak sonuçlandı.

a

Duruşmada, Aslı Sivrioğlu’nun nafaka ve tazminat talebinde bulunmadığı, Somer Sivrioğlu’nun ise, "Evliliğimizin sürme ihtimali yoktur" dediği öğrenildi. Yaklaşık 20 dakika süren duruşmada, taraflar anlaşmalı olarak boşandı.

2

Mahkeme, iki çocuklarının velayetini Sydney’de yaşayan anne Aslı Sivrioğlu’na verilmesine ve Somer Sivrioğlu’nun Sydney’e gittiğinde belirli günlerde çocuklarını görebilmesine karar verdi. Duruşmanın ardından basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakan şef Sivrioğlu, adliyeden ayrıldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Soba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktıSoba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktı
50 yaşındaki annesi ve 43 yaşındaki sevgilisiyle poz verdi50 yaşındaki annesi ve 43 yaşındaki sevgilisiyle poz verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin, motorin ve LPG'de büyük indirim yolda

Benzin, motorin ve LPG'de büyük indirim yolda

Vatandaş marketleri arıyor! Herkes fiyatları indirdi ama...

Vatandaş marketleri arıyor! Herkes fiyatları indirdi ama...

Stokçuların elinde patladı! Otomobil fiyatları değişecek

Stokçuların elinde patladı! Otomobil fiyatları değişecek

Akaryakıt fiyatlarında ÖTV’ye döviz ayarı

Akaryakıt fiyatlarında ÖTV’ye döviz ayarı

Cinsiyet değiştiren oyuncunun son hali dudak uçuklattı

Cinsiyet değiştiren oyuncunun son hali dudak uçuklattı

TCMB'den döviz hesabı olanlarla ilgili açıklama! Hesabını TL'ye çevirene destek

TCMB'den döviz hesabı olanlarla ilgili açıklama! Hesabını TL'ye çevirene destek

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali

Cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Dans hocasını yayına getirirse... "Ah Ertan ah!"

Dans hocasını yayına getirirse... "Ah Ertan ah!"

İhanet yatağın üstündeki ayı sayesinde ortaya çıktı

İhanet yatağın üstündeki ayı sayesinde ortaya çıktı

Nesrin Cavadzade’nin sevgilisi Gökhan Alkan’a: Derhal ondan ayrıl

Nesrin Cavadzade’nin sevgilisi Gökhan Alkan’a: Derhal ondan ayrıl

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.