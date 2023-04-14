Son dakika: Mauro Icardi, Galatasaray'da kalacak mı? Kayserispor maçının ardından resmen cevapladı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 6-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Galatasaray'da Mauro Icardi, ilk yarıda attığı gollerle hat-trick yaptı. Gollerinin yanı sıra bir de asiste imza atan Icardi, camianın büyük beğenisini topladı.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan Arjantinli yıldız, sarı - kırmızılı kulüpteki geleceğine dair de konuştu.

İşte Icardi'nin sözleri;

"TOPARLANMAMIZ GEREKİYORDU"

"Hat-trick için mutluyum. Kupadan elendikten sonra toparlanmamız gerekiyordu. Sonraki maçları da aynı konsantrasyonla oynamalıyız."

"SEZON BİTİNCE..."

"Daha birçok maç var sezonun bitmesine. Geldiğimizde 'Sezon bitince konuşuruz' demiştik. Sezon bitince geleceğim için başkanımızla bir konuşma yaparız."

