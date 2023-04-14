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Son dakika: Mauro Icardi, Galatasaray'da kalacak mı? Kayserispor maçının ardından resmen cevapladı...

14.04.2023 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Yukatel Kayserispor'u konuk etti. Ev sahibi ekip, karşılaşmadan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı. Aslan'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, müsabakada 3 gol - 1 asistlik bir performans sergileyerek camiadan tam not aldı. Dünyaca ünlü golcü oyuncu, Galatasaray'da kalıp kalmayacağına dair gelen soruyu yanıtladı. İşte detaylar...

Son dakika: Mauro Icardi, Galatasaray'da kalacak mı? Kayserispor maçının ardından resmen cevapladı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 6-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Galatasaray'da Mauro Icardi, ilk yarıda attığı gollerle hat-trick yaptı. Gollerinin yanı sıra bir de asiste imza atan Icardi, camianın büyük beğenisini topladı.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan Arjantinli yıldız, sarı - kırmızılı kulüpteki geleceğine dair de konuştu.

İşte Icardi'nin sözleri;

"TOPARLANMAMIZ GEREKİYORDU"

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"Hat-trick için mutluyum. Kupadan elendikten sonra toparlanmamız gerekiyordu. Sonraki maçları da aynı konsantrasyonla oynamalıyız."

"SEZON BİTİNCE..."

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"Daha birçok maç var sezonun bitmesine. Geldiğimizde 'Sezon bitince konuşuruz' demiştik. Sezon bitince geleceğim için başkanımızla bir konuşma yaparız."

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