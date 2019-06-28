SON DAKİKA Max Kruse resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe'den son dakika transfer açıklaması... Fenerbahçe, Alman futbolcu Max Kruse'yi transfer ettiğini resmen açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Kulübümüz, Werder Bremen kulübü ile sözleşmesi sona ermekte olan Alman milli futbolcu Max Kruse ile yaptığı görüşmeler sonucunda futbolcu ile anlaşmaya varmış ve ön sözleşme imzalamıştır.
Max Kruse önümüzdeki hafta içinde İstanbul’a gelerek, detaylı sağlık kontrolünün ardından kendisini 3 sezonluğuna renklerimize bağlayacak resmi sözleşmeyi imzalayacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.
M A X K R U S E. ????— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 28, 2019
???? https://t.co/KcwS4EMnjU pic.twitter.com/6To3LsqBZx
MAX KRUSE KİMDİR?
Max Kruse, 19 Mart 1988 tarihinde Almanya'nın Reinbek kentinde doğdu. Futbola doğduğu yerin takımı olan TSV Reinbek'te başladı. 10 yaşına geldiğinde SC Vier'e transfer olan Kruse, 2006 yılında Werder Bremen ile sözleşme imzaladı. Alman forvet, daha sonra sırasıyla St. Pauli, Freiburg, Borussia Mönchengladbach ve Wolfsburg'da oynadı. 2016 yılında ise Werder Bremen'e geri döndü. Kruse, kulüp kariyerinde oynadığı 426 karşılaşmada 112 gol ve 67 asistlik performans sergiledi.
Milli formayla 19 yaş altı, 20 yaş altı ve 21 yaş altı gruplarında sahaya çıkan Max Kruse, 24 maçta 8 gol atma başarısını gösterdi. İlk defa 2013'te formasını giydiği Almanya A Milli Takımı ile 14 maçta mücadele eden Kruse, 4 gol ve 5 asist kaydetti. Max Kruse, geçtiğimiz sezon Werder Bremen formasıyla sahaya çıktığı 36 maçın hepsinde ilk 11'de forma giydi ve 12 gol ve 13 asistlik katkı sağladı.
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