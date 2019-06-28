SPOR

SON DAKİKA Max Kruse resmen Fenerbahçe'de

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.06.2019 19:49 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Fenerbahçe, Alman futbolcu Max Kruse'yi transfer ettiğini resmen açıkladı. Açıklamada 31 yaşındaki Kruse ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağı duyuruldu.

SON DAKİKA Max Kruse resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe'den son dakika transfer açıklaması... Fenerbahçe, Alman futbolcu Max Kruse'yi transfer ettiğini resmen açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Kulübümüz, Werder Bremen kulübü ile sözleşmesi sona ermekte olan Alman milli futbolcu Max Kruse ile yaptığı görüşmeler sonucunda futbolcu ile anlaşmaya varmış ve ön sözleşme imzalamıştır.

Max Kruse önümüzdeki hafta içinde İstanbul’a gelerek, detaylı sağlık kontrolünün ardından kendisini 3 sezonluğuna renklerimize bağlayacak resmi sözleşmeyi imzalayacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

MAX KRUSE KİMDİR?
Max Kruse, 19 Mart 1988 tarihinde Almanya'nın Reinbek kentinde doğdu. Futbola doğduğu yerin takımı olan TSV Reinbek'te başladı. 10 yaşına geldiğinde SC Vier'e transfer olan Kruse, 2006 yılında Werder Bremen ile sözleşme imzaladı. Alman forvet, daha sonra sırasıyla St. Pauli, Freiburg, Borussia Mönchengladbach ve Wolfsburg'da oynadı. 2016 yılında ise Werder Bremen'e geri döndü. Kruse, kulüp kariyerinde oynadığı 426 karşılaşmada 112 gol ve 67 asistlik performans sergiledi.

Milli formayla 19 yaş altı, 20 yaş altı ve 21 yaş altı gruplarında sahaya çıkan Max Kruse, 24 maçta 8 gol atma başarısını gösterdi. İlk defa 2013'te formasını giydiği Almanya A Milli Takımı ile 14 maçta mücadele eden Kruse, 4 gol ve 5 asist kaydetti. Max Kruse, geçtiğimiz sezon Werder Bremen formasıyla sahaya çıktığı 36 maçın hepsinde ilk 11'de forma giydi ve 12 gol ve 13 asistlik katkı sağladı.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
F.Bahçe'den Kjaer ve Eljif Elmas açıklamasıF.Bahçe'den Kjaer ve Eljif Elmas açıklaması
'Türkiye'de sadece F.Bahçe'de oynarım''Türkiye'de sadece F.Bahçe'de oynarım'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe max kruse

En Çok Okunan Haberler

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

Büyük şok! UEFA Avrupa'dan men etti

Büyük şok! UEFA Avrupa'dan men etti

Ve Bruma'nın yeni takımı açıklandı!

Ve Bruma'nın yeni takımı açıklandı!

Trabzon'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! KAP'a bildirildi

Trabzon'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! KAP'a bildirildi

G.Saray'da üç isim sağlık kontrolünde!

G.Saray'da üç isim sağlık kontrolünde!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor

Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Gomis'ten Fenerbahçe mesajı

Gomis'ten Fenerbahçe mesajı

F.Bahçe'den G.Saray'ı çıldırtacak transfer

F.Bahçe'den G.Saray'ı çıldırtacak transfer

Okuyucu Yorumları 2 yorum
HELAL ÇOK İYİ TOPÇU BAŞIRALAR FENERBAHÇE HER ÇOK GÜZEL OLACAK
Allah utandımasın Max !
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SON DAKİKA Max Kruse resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

SON DAKİKA Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy'dan Simon Kjaer ve Eljif Elmas açıklaması

F.Bahçe'den Kjaer ve Eljif Elmas açıklaması

Lucas Lima: Türkiye'de sadece Fenerbahçe'de oynarım

'Türkiye'de sadece F.Bahçe'de oynarım'

F.Bahçe efsanesi hayatını kaybetti

F.Bahçe efsanesi hayatını kaybetti

Düzce Topuk Yaylası Fenerbahçe için hazır hale getirildi

Topuk Yaylası F.Bahçe için hazır

Transfer için İskoçya'ya gitti!

Transfer için İskoçya'ya gitti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.