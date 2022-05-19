SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Mert Hakan Yandaş yuvadan uçtu gidiyor! Galatasaray derken yeni adresi...

Son dakika: Mert Hakan Yandaş yuvadan uçtu gidiyor! Galatasaray derken yeni adresi...

19.05.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Mert Hakan Yandaş'a sürpriz bir talip çıktı. Sarı-lacivertli takıma transferi olay olan yıldız oyuncu, Galatasaray'ı reddedip Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmişti. Fakat milli oyuncunun Fenerbahçe kariyeri çok uzun sürmüyor. İşte detaylar...

Son dakika: Mert Hakan Yandaş yuvadan uçtu gidiyor! Galatasaray derken yeni adresi...
Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika haberleri... Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş için Rus ekibi CSKA Moskova resmi girişimlere başladı. Rus ekibinin kurmayları transferi bitirmek için yoğun çaba gösterdiği, kulüp yöneticileriyle bir araya geldiği öğrenildi. Son haftalardaki performansı ile göz dolduran Mert Hakan Yandaş, taraftarların gönlünü fethederken, asist katkılarıyla da beğenileri topladı.

CSKA MOSKOVA'DAN TÜRK HAYRANLIĞI

kapakmert-hakan

CSKA Moskova Başkanı Evgeny Giner, Yusuf Yazıcı'nın performansından etkilenerek takımda bir Türk oyuncu daha görmek istiyor. Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce Galatasaray ile de flörtleşen milli oyuncu kararını Fenerbahçe'den yana kullanıp sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli şaşırtmıştı. Sosyal medyada Mert Hakan'ın ilerleyen yıllarda Galatasaray forması giyeceği yazılsa da yeni adresi Rusya olacak gibi.

2 GOL VE 9 ASİST ÜRETTİ

merthakan_1

Fenerbahçe'de bu sezon performansını yükselten ve formayı kapan Mert Hakan Yandaş, 32 müsabakada forma giydi. Tecrübeli orta saha rakip fileleri 2 kez havalandırma başarısı gösterdi. 27 yaşındaki oyuncu takım arkadaşlarına da 9 asist yaptı. Tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda 10 sarı kart gördü.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu gol sosyal medyada gündem olmuş durumda!Bu gol sosyal medyada gündem olmuş durumda!
Galatasaray'da 13 ayrılık geliyor! Bir isim Fenerbahçe'ye gidiyor...Galatasaray'da 13 ayrılık geliyor! Bir isim Fenerbahçe'ye gidiyor...
Mert Hakan veda etti! "Yolun açık olsun"Mert Hakan veda etti! "Yolun açık olsun"
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Mert Hakan Yandaş son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Viral oldu! Dünya, Bush'un bu açıklamasını konuşuyor

Viral oldu! Dünya, Bush'un bu açıklamasını konuşuyor

Benzine yeni zam geldi: Litresi 24 liraya dayandı

Benzine yeni zam geldi: Litresi 24 liraya dayandı

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay göndermeler!

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay göndermeler!

42 yıl sonra UEFA Avrupa Ligi'nin şampiyonu oldular

42 yıl sonra UEFA Avrupa Ligi'nin şampiyonu oldular

Uğurcan Çakır için Ahmet Ağaoğlu: "Hayırlı olsun"

Uğurcan Çakır için Ahmet Ağaoğlu: "Hayırlı olsun"

Miguel Crespo için gelen teklif dudak uçuklattı!

Miguel Crespo için gelen teklif dudak uçuklattı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kanserden farkı yok! Türkiye alarm veriyor

Kanserden farkı yok! Türkiye alarm veriyor

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Dünyanın en yaşlı bakiresiydi! “Uzun yaşamın sırrı...”

Dünyanın en yaşlı bakiresiydi! “Uzun yaşamın sırrı...”

Milyonlar sebebini merak ediyordu: ''Çünkü aile zayıflıktır''

Milyonlar sebebini merak ediyordu: ''Çünkü aile zayıflıktır''

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.