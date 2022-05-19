Son dakika: Mert Hakan Yandaş yuvadan uçtu gidiyor! Galatasaray derken yeni adresi...

Son dakika haberleri... Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş için Rus ekibi CSKA Moskova resmi girişimlere başladı. Rus ekibinin kurmayları transferi bitirmek için yoğun çaba gösterdiği, kulüp yöneticileriyle bir araya geldiği öğrenildi. Son haftalardaki performansı ile göz dolduran Mert Hakan Yandaş, taraftarların gönlünü fethederken, asist katkılarıyla da beğenileri topladı.

CSKA MOSKOVA'DAN TÜRK HAYRANLIĞI

CSKA Moskova Başkanı Evgeny Giner, Yusuf Yazıcı'nın performansından etkilenerek takımda bir Türk oyuncu daha görmek istiyor. Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce Galatasaray ile de flörtleşen milli oyuncu kararını Fenerbahçe'den yana kullanıp sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli şaşırtmıştı. Sosyal medyada Mert Hakan'ın ilerleyen yıllarda Galatasaray forması giyeceği yazılsa da yeni adresi Rusya olacak gibi.

2 GOL VE 9 ASİST ÜRETTİ

Fenerbahçe'de bu sezon performansını yükselten ve formayı kapan Mert Hakan Yandaş, 32 müsabakada forma giydi. Tecrübeli orta saha rakip fileleri 2 kez havalandırma başarısı gösterdi. 27 yaşındaki oyuncu takım arkadaşlarına da 9 asist yaptı. Tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda 10 sarı kart gördü.



