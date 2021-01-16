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SON DAKİKA | Mesut Özil, Fenerbahçe'de

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.01.2021 19:48 | Son Güncelleme

Mesut Özil Fenerbahçe'de... Fenerbahçe, Mesut Özil'i transfer etti. Kulüp, Türk asıllı Alman futbolcuyu 3.5 yıllığına renklerine bağladı. Transferin önümüzdeki saatlerde resmen açıklanması bekleniyor.

SON DAKİKA | Mesut Özil, Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Mesut Özil transferinde gün sayıyor. Sarı lacivertli takım, yıldız futbolcu ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı. Fenerbahçe sosyal medya hesabından taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaparken yıldız oyuncudan da yanıt geldi. İşte detaylar...

Hem Fenerbahçe hem de Mesut Özil, transferin resmen açıklanması sürecinde ilk paylaşımlarını yaptı.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından "Gel gündüzle gece olalım" şarkısı ve kum saati emojisi eşliğinde paylaşım yapıldı.

Mesut Özil de sarı-lacivert kalpler ve kum saatiyle transferi duyurdu.


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