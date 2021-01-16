SON DAKİKA | Mesut Özil, Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Mesut Özil transferinde gün sayıyor. Sarı lacivertli takım, yıldız futbolcu ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı. Fenerbahçe sosyal medya hesabından taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaparken yıldız oyuncudan da yanıt geldi. İşte detaylar...

Hem Fenerbahçe hem de Mesut Özil, transferin resmen açıklanması sürecinde ilk paylaşımlarını yaptı.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından "Gel gündüzle gece olalım" şarkısı ve kum saati emojisi eşliğinde paylaşım yapıldı.

???? Gel Gündüzle Gece Olalım... ????⏳ — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 16, 2021

Mesut Özil de sarı-lacivert kalpler ve kum saatiyle transferi duyurdu.



