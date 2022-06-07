Son dakika: Mesut Özil Galatasaray'a! Bu transfer ortalığı alev alev yakar...

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılarak büyük bir sürprize imza atılan Mesut Özil konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Kariyerine Türkiye'de devam etmek istediğini defalarca söyleyen Özil'in Fenerbahçe kariyeri bitti denilebilir. Jorge Jesus ile sözleşme imzayalan sarı-lacivertlilerde tecrübeli teknik adamın da Özil'i kadroda düşünmediği öğrenildi.

SON DAKİKA: MESUT ÖZİL GALATASARAY'A

Fenerbahçe'de süresiz olarak kadro dışı kalan Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt'ün Galatasaray ile temas kurduğu öğrenildi. Kerem Aktürkoğlu'nu Lyon'a götürmek için Galatasaray cephesiyle sık sık görüşen menajer Söğüt, Özil konusunu başkan Burak Elmas'la konuştuğu ileri sürüldü. Elmas, "Bizde olmaz" deyip öneriyi reddederken, Söğüt, Mesut'un eşinin G.Saraylı olduğunu ve zamanında Mesut'un söylediği, "Türkiye denince akla G.Saray geliyor" sözlerini hatırlattı.

"NEDEN OLMASIN?" DEDİ SOSYAL MEDYA KARIŞTI

Galatasaray Başkan adaylarından Dursun Özbek'in bu teklif karşısında ''Neden olmasın?'' dediği iddia edilirken, Özbek'in 11 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimini kazanması halinde bir adım atacağı gelen haberler arasında. (Yeni Asır)



