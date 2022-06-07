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Son dakika: Mesut Özil Galatasaray'a! Bu transfer ortalığı alev alev yakar...

07.06.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'ye transfer olarak tüm taraftarları sevince boğan Mesut Özil geçtiğimiz aylarda kadro dışı bırakılarak herkesi şaşırtmıştı. Geldiği günden beri istenilen performansı bir türlü sahaya yansıtamayan yıldız oyuncunun affedilmeyeceği öğrenildi. Jorge Jesus'un da kadroda düşünmediği Mesut Özil için yeni kulüp arayışları da başladı. Ortaya atılan Galatasaray iddiası ise Süper Lig'i karıştıracak cinsten. Öyle ki, iki takım taraftarları şimdiden atışmaya bile başladı...

Son dakika: Mesut Özil Galatasaray'a! Bu transfer ortalığı alev alev yakar...
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılarak büyük bir sürprize imza atılan Mesut Özil konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Kariyerine Türkiye'de devam etmek istediğini defalarca söyleyen Özil'in Fenerbahçe kariyeri bitti denilebilir. Jorge Jesus ile sözleşme imzayalan sarı-lacivertlilerde tecrübeli teknik adamın da Özil'i kadroda düşünmediği öğrenildi.

SON DAKİKA: MESUT ÖZİL GALATASARAY'A

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Fenerbahçe'de süresiz olarak kadro dışı kalan Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt'ün Galatasaray ile temas kurduğu öğrenildi. Kerem Aktürkoğlu'nu Lyon'a götürmek için Galatasaray cephesiyle sık sık görüşen menajer Söğüt, Özil konusunu başkan Burak Elmas'la konuştuğu ileri sürüldü. Elmas, "Bizde olmaz" deyip öneriyi reddederken, Söğüt, Mesut'un eşinin G.Saraylı olduğunu ve zamanında Mesut'un söylediği, "Türkiye denince akla G.Saray geliyor" sözlerini hatırlattı.

"NEDEN OLMASIN?" DEDİ SOSYAL MEDYA KARIŞTI

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Galatasaray Başkan adaylarından Dursun Özbek'in bu teklif karşısında ''Neden olmasın?'' dediği iddia edilirken, Özbek'in 11 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimini kazanması halinde bir adım atacağı gelen haberler arasında. (Yeni Asır)


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