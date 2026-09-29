SON DAKİKA: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu evrakta sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı!

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gündoğdu, eski bir hakemin şikayeti üzerine evrakta sahtecilik suçlamasıyla sabah saatlerinde gözaltına alındı.

TOPLAM 7 MHK ÜYESİ GÖZALTINDA

Gözaltına alınan isimler belli oldu:

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu

Ferdi Karadoruk

Ahmet Şahin

Yunus Yıldırım

Sebahattin Şahin

Alican Sağlar

Emre Kosif

"EVRAKTA SAHTECİLİK" İDDİASI

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, eski bir hakemin yaptığı şikayet sonrası emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Gündoğdu'nun, evrakta sahtecilik suçlaması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

'15 EYLÜL' DETAYI

Soruşturmanın 15 Eylül 2025’te yapılan müşteki başvurusuyla başladığı öğrenildi.

SUÇLAMALAR NELER?

Dosyada bazı hakem ve gözlemcilere mobbing uygulandığı ve resmi belgede sahtecilik yapıldığı iddiaları yer alıyor.

Söz konusu dosya kapsamında; MASAK ve HTS kayıtları, tanık ifadeleri ve bilirkişi raporları incelendi. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun da aralarında bulunduğu bazı mevcut ve eski MHK üyeleri, hakem ve gözlemcilerin suçlarla bağlantılı olabileceği değerlendirildi.

TFF YETKİLİLERİ EMNİYETE GİTTİ

Gündoğdu'nun gözaltına alınmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ve avukatların da emniyete gittiği belirtildi. Yaşanan gelişmeyle ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.