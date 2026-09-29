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SON DAKİKA: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu evrakta sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı!

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, eski bir hakemin şikayeti üzerine evrakta sahtecilik suçlamasıyla sabah saatlerinde gözaltına alındı. "Hakemler Dosyası” soruşturmasında 4 ilde eş zamanlı operasyonda Gündoğdu ile birlikte toplam 7 MHK üyesinin gözaltında olduğu öğrenilirken; gözaltındakilerin isim listesi ortaya çıktı. Soruşturmayla ilgili ise '15 Eylül' detayı dikkat çekti.

SON DAKİKA: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu evrakta sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı!
Cevdet Berker İşleyen

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gündoğdu, eski bir hakemin şikayeti üzerine evrakta sahtecilik suçlamasıyla sabah saatlerinde gözaltına alındı.

TOPLAM 7 MHK ÜYESİ GÖZALTINDA

Gözaltına alınan isimler belli oldu:

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu
Ferdi Karadoruk
Ahmet Şahin
Yunus Yıldırım
Sebahattin Şahin
Alican Sağlar
Emre Kosif

"EVRAKTA SAHTECİLİK" İDDİASI

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, eski bir hakemin yaptığı şikayet sonrası emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Gündoğdu'nun, evrakta sahtecilik suçlaması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

SON DAKİKA: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu evrakta sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı! 1

'15 EYLÜL' DETAYI

Soruşturmanın 15 Eylül 2025’te yapılan müşteki başvurusuyla başladığı öğrenildi.

SUÇLAMALAR NELER?

Dosyada bazı hakem ve gözlemcilere mobbing uygulandığı ve resmi belgede sahtecilik yapıldığı iddiaları yer alıyor.

Söz konusu dosya kapsamında; MASAK ve HTS kayıtları, tanık ifadeleri ve bilirkişi raporları incelendi. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun da aralarında bulunduğu bazı mevcut ve eski MHK üyeleri, hakem ve gözlemcilerin suçlarla bağlantılı olabileceği değerlendirildi.

TFF YETKİLİLERİ EMNİYETE GİTTİ

Gündoğdu'nun gözaltına alınmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ve avukatların da emniyete gittiği belirtildi. Yaşanan gelişmeyle ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
MHK
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