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SON DAKİKA | MHK operasyonunun detaylarını Bakan Gürlek açıkladı

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türk futbolunda 'deprem' etkisi yaratan soruşturmayla ilgili açıklamalarda bulundu. Aralarında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da olduğu 7 MHK üyesinin gözaltına alındığı soruşturmayla ilgili detayları paylaşan Gürlek, "Hiç kimsenin makamı, unvanı veya görevi hukuk karşısında ayrıcalık sebebi değildir." dedi.

SON DAKİKA | MHK operasyonunun detaylarını Bakan Gürlek açıkladı
Devrim Karadağ

Son dakika: Adalet Bakanı Akın Gürlek, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alındığı soruşturmayla ilgili detayları açıkladı.

Türk futbolunda şeffaflık, adil rekabet ve hakemlik süreçlerine ilişkin yürütülen adli soruşturma hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek, "Hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleri ile kural sınavlarına müdahale edildiğine ilişkin iddialar incelenmiştir." ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Futbol, vatandaşlarımızın ortak tutkusu ve önemli bir değerimizdir. Sahadaki rekabetin adil, hakemlik süreçlerinin tarafsız ve şeffaf yürütülmesi, futbola duyulan güvenin temelidir. Devletimiz, bu güveni zedeleyen her türlü usulsüzlük iddiasının hukuk çerçevesinde üzerine kararlılıkla gitmektedir.

MÜŞTEKİ VE TANIK BEYANLARI, BİLİRKİŞİ RAPORLARI, HTS VE MASAK KAYITLARI...

Bu çerçevede; hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleri ile kural sınavlarına müdahale edildiğine ilişkin iddialar incelenmiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen soruşturmada; müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi raporları, HTS ve MASAK kayıtları doğrultusunda bu sabah operasyon düzenlenmiştir.

SON DAKİKA | MHK operasyonunun detaylarını Bakan Gürlek açıkladı 1

KİMLER GÖZALTINDA?

Operasyon kapsamında; Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı F.G., TFF MHK Başkan Vekili A.Ş., MHK Üyesi S.Ş., eski MHK Üyesi Y.Y., Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı F.K. ile A.S. ve E.K.’nın da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik gözaltı işlemleri uygulanmış; ikamet, iş yeri ve ofislerde adli aramalar gerçekleştirilmiştir.

SON DAKİKA | MHK operasyonunun detaylarını Bakan Gürlek açıkladı 2

"HİÇ KİMSENİN MAKAMI AYRICALIK SEBEBİ DEĞİLDİR"

Sporseverlerimizin hakemlik süreçlerine ilişkin hassasiyetlerini ve adalet beklentilerini çok iyi biliyoruz. Hiç kimsenin makamı, unvanı veya görevi hukuk karşısında ayrıcalık sebebi değildir. Bu önemli soruşturmayı büyük bir titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve operasyonda görev alan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.

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Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve futbolun sahadaki emek, mücadele ve centilmenlikle anılması için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz."

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MHK son dakika Akın Gürlek
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
konuyu değiştirmeyin. şu iki milyar kazanan karı koca ne olacak. ilk önce onu çözün
Sayın bakanım parayı götürenler içinde makam ayrımı yapmadan gerekeni yapacağınıza inanıyorum. Yoksa kamu oyu bu konuda öfkeli ve sizden büyük bir beklenti karşısında. Saygılar Sevgiler
Sonundaaaaaa
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