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Son dakika: Miha Zajc'ın temsilcisinden açıklama geldi! 'Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için...'

25.06.2023 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir şekilde girmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - lacivertlilerde sözleşmesi sona eren Miha Zajc'ın geleceği merak ediliyordu. Sloven futbolcunun adı Beşiktaş ile anılırken, temsilcisinden açıklama geldi. İşte detaylar...

Miha Zajc

Miha Zajc

SLV Slovenya
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren ve gelecek sezon Süper Lig'de şampiyon olmayı hedefleyen Fenerbahçe'de iç transfer için flaş bir gelişme yaşandı. İki sezondur gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Miha Zajc'ın sözleşmesi ise sona ermişti.

GELECEĞİ MERAK EDİLİYORDU

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Adı Avrupa kulüpleri ve Beşiktaş'la anılan Sloven futbolcunun Fenerbahçe'deki geleceği merak ediliyordu.

Başarılı oyuncunun temsilcisi, Sports Digiale'e yaptığı açıklamada son duruma dair değerlendirmelerde bulundu.

"FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

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Sarı - lacivertlilerle görüşmelerin devam ettiğini dile getiren Zajc'ın temsilcisi, "Fenerbahçe sözleşme uzatmak istiyor ve görüşmelerimize devam ediyoruz. Bu görüşmeler yurt dışında yüz yüze de oldu. Zajc’ın çok fazla para istediğine dair söylemler bütünüyle yalan. Halledilmesi gerek konular var." ifadelerini kullandı.

Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasıyla 34 resmi maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 5 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.


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