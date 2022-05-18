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  4. Son dakika: Milli boksörler Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda finale yükseldi

Son dakika: Milli boksörler Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda finale yükseldi

18.05.2022 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelen son dakika haberine göre, milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda finale yükseldi. Yarı finalinde İspanyol rakibi Laura Fuertes Fernandez'i mağlup eden Buse Naz Çakıroğlu, finalde Kolombiyalı Valencia Victoria Lorena ile karşılaşacak. Öte yandan Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda mücadele eden milli boksör Busenaz Sürmeneli de, Taylandlı Janjaem Suwannapheng'i yenerek finale yükseldi.

Son dakika: Milli boksörler Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda finale yükseldi

Son dakika haberi... Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda finale çıkan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 20 Mayıs Cuma günü yapılacak final maçında altın madalyayı kazanacağına inandığını söyledi.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 9. gününde yarı final maçında İspanyol Laura Fuertes Fernandez ile karşılaşan ve 4-0'lık galibiyet elde eden olimpiyat ikincisi Buse Naz, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ALTIN MADALYAYI İSTİYORUZ"

Hedefinin şampiyonluk olduğunu dile getiren milli boksör, "En başından beri 5'ten geriye sayıyorum. 5, 4, 3, 2 derken bugün 1 maç kaldı. Altın madalyayı istiyoruz. Sevinmek için erken ama çok önemli bir rakibimi yendim. Atmosferin verdiği heyecan var. Ülkemizde dövüştüğümüz için farklı bir heyecan oluyor. Şu anda çok güzel ilerliyoruz. Umarım 20 Mayıs'ta altın madalyayı boynumuza takacağız." diye konuştu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ikinci olan Buse Naz, İstanbul'da seyircisi önüne çıkmanın farkından bahsederek, "Olimpiyat atmosferi solumuş biri olarak bugün burada daha heyecanlıydım. Seyirci faktörü çok önemli. Herkese çok teşekkür ediyorum. Etkilenmemeye çalışsak da bizi etkiliyor. Umarım altın madalya aldığımızda hep beraber kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

Avrupa şampiyonu, olimpiyat ve dünya ikincisi milli boksör, 20 Mayıs Cuma günü finalde Kolombiyalı Ingrit Lorena Valencia Victoria ile mücadele edecek.

MİLLİ BOKSÖR BUSENAZ SÜRMENELİ FİNALE YÜKSELDİ

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda milli boksör Busenaz Sürmeneli, Taylandlı Janjaem Suwannapheng'i 5-0 yenerek finale yükseldi.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 9. gününde olimpiyat ve dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, 66 kiloda yarı final maçına çıktı.
Geçen yıl düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 69 kiloda altın madalya kazanarak Türk spor tarihine geçen son dünya şampiyonu milli boksör Busenaz, bu şampiyonada sırasıyla İtalyan Angela Carini, ABD'li Arika Melek Skoog ve Özbek Navbakhor Khamidova'yı eledi.

Yarı finalde Taylandlı Suwannapheng ile karşılaşan 23 yaşındaki milli boksör, ilk raundu 3-2 aldı. İkinci rauntta daha etkili bir performans sergileyen Busenaz, hakemin rakibine saymasını sağladı ve bu bölümü 5-0 üstün bitirdi.

Son raundu da 5-0 alan Busenaz Sürmeneli, maçı 5-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

Busenaz, 48 kiloda Ayşe Çağırır, 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ve 54 kiloda Hatice Akbaş'ın ardından finale çıkan dördüncü milli boksör oldu.

2019'da Rusya'da 69 kiloda dünya şampiyonu olan Busenaz, 66 kilo finalinde 20 Mayıs Cuma günü Kanadalı Charlie Cavanagh karşısında üst üste ikinci altın madalya için mücadele edecek. (AA)

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Busenaz Sürmeneli
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