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  4. Son dakika: Milli güreşçi Rıza Kayaalp kazaya karıştı! 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika: Milli güreşçi Rıza Kayaalp kazaya karıştı! 1 kişi hayatını kaybetti

15.05.2022 01:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Sivas-Yozgat karayolu üzerinde meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Milli güreşçi Rıza Kayaalp kazaya karıştı! 1 kişi hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre, Yozgat’ta Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp’in de karıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

1 KİŞİ ÖLDÜ

Olay Sivas-Yozgat karayolu Çalatlı Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıza Kayaalp idaresindeki 06 RZA 66 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Ertuğrul Dolgunyürek’e (55) çarptı. Ardından arkadan gelen Necmi Şahin yönetimindeki 29 AJJ 366 plakalı tır da çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi.

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Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerin ardından Dolgunyürek’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Dolgunyürek’in cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Yozgat Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken sürücüler ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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