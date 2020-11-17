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  4. SON DAKİKA! Milli serbest dalışçı Fatma Uruk, Meksika’da dünya rekoru kırdı

SON DAKİKA! Milli serbest dalışçı Fatma Uruk, Meksika’da dünya rekoru kırdı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 17.11.2020 21:37 | Son Güncelleme

Milli serbest dalışçı Fatma Uruk, Meksika'da Yucatan bölgesi yakınlarındaki Yum-Kin adlı cenotede gerçekleştirdiği dalışla paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 72 metreye ulaşarak dünya rekorunu kırdı.

SON DAKİKA! Milli serbest dalışçı Fatma Uruk, Meksika’da dünya rekoru kırdı

Mart ayından bu yana Meksika’da hazırlıklarını sürdüren ve koronavirüs pandemisi nedeniyle bu zamana kadar ülkede çalışmalarına devam etmek zorunda kalan milli serbest dalışçı Fatma Uruk, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 72 metreye ulaşarak dünya rekorunu kırdı.

17-18-19 Kasım’da üç dünya rekoru denemesi yapacak olan Fatma Uruk, bu denemelerin ilkinde başarılı olurken tarihi bir dereceye imza attı.

Yaklaşık 8 aydır Meksika’da antrenman yapan Uruk, Dünya Sualtı Sporları Federasyonu’ndan izin alarak, denemelerini uluslararası hakemlerin takibinde gerçekleştiriyor.

Meksika’ya pandemi ilan edilmeden önce giden ve büyük talihsizlikler nedeniyle 8 aydır çalışmalarını zorluklar içinde sürdürmeyi başaran milli sporcu Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın da desteğiyle son aylarda hızlandırdığı çalışmalarının meyvesini ilk dünya rekoru ile almış oldu.Fatma Uruk ayrıca rekor denemeleriyle 15 Temmuz 2020 tarihinde bisikletine araba çarpması nedeniyle hayatını kaybeden 19 yaşındaki Umut Gündüz için de “#UmutaSesOl” etiketiyle farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

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