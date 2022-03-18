Son dakika: Milli Takım'ın kadrosuna büyük tepki var! Fenerbahçeliler çılgına döndü...

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off karşılaşmaları aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, son aday kadroya bulunmayan Serdar Aziz, Yunus Akgün, Doğukan Sinik, Yusuf Yazıcı, Dorukhan Toköz, Umut Bozok ve Enes Ünal listede yer aldı.

Yunus Akgün, Doğukan Sinik ve Umut Bozok ilk kez aday kadroya çağrıldı.

FENERBAHÇELİLER TEPKİLİ!

Fenerbahçe'nin son haftalarda gösterdiği performansla öne çıkan oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın kadroya alınmaması büyük tepki çekti. Sosyal medyadan eleştirilerde bulunan sarı-lacivertli taraftarlar A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz'u eleştiri yağmuruna tuttu.



