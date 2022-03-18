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  4. Son dakika: Milli Takım'ın kadrosuna büyük tepki var! Fenerbahçeliler çılgına döndü...

Son dakika: Milli Takım'ın kadrosuna büyük tepki var! Fenerbahçeliler çılgına döndü...

18.03.2022 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off maçları için aday kadrosunu belirledi. Stefan Kuntz tarafından belirlenen 27 kişilik kadroda Mert Hakan Yandaş'ın yer almaması Fenerbahçeli taraftarları çok kızdırdı.

Son dakika: Milli Takım'ın kadrosuna büyük tepki var! Fenerbahçeliler çılgına döndü...
Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off karşılaşmaları aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, son aday kadroya bulunmayan Serdar Aziz, Yunus Akgün, Doğukan Sinik, Yusuf Yazıcı, Dorukhan Toköz, Umut Bozok ve Enes Ünal listede yer aldı.

Yunus Akgün, Doğukan Sinik ve Umut Bozok ilk kez aday kadroya çağrıldı.

FENERBAHÇELİLER TEPKİLİ!

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Fenerbahçe'nin son haftalarda gösterdiği performansla öne çıkan oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın kadroya alınmaması büyük tepki çekti. Sosyal medyadan eleştirilerde bulunan sarı-lacivertli taraftarlar A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz'u eleştiri yağmuruna tuttu.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Mert Hakan Yandaş Türkiye Milli Futbol Takımı Portekiz Milli Futbol Takımı
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