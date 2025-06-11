Son dakika! Milyonlarca öğrenci dikkat: YKS giriş belgeleri erişime açıldı

Son dakika! Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrencilerin beklediği haber geldi. YKS giriş belgeleri ÖSYM'nin sitesinden erişime açıldı.

YKS GİRİŞ BELGELERİ İÇİN TIKLAYINIZ

BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 21 Haziran'da uygulanacak 2025-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran'da uygulanacak 2025-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri ile 2025-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.