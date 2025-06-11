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Son dakika! Milyonlarca öğrenci dikkat: YKS giriş belgeleri erişime açıldı

Son dakika haberi: 21-22 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) giriş belgeleri, ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. Adaylar ÖSYM'nin sitesine girerek T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle gerekli belgelerini edinebilecek.

Son dakika! Milyonlarca öğrenci dikkat: YKS giriş belgeleri erişime açıldı
Ufuk Dağ

Son dakika! Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrencilerin beklediği haber geldi. YKS giriş belgeleri ÖSYM'nin sitesinden erişime açıldı.

YKS GİRİŞ BELGELERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 21 Haziran'da uygulanacak 2025-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran'da uygulanacak 2025-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri ile 2025-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

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ÖSYM yks
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