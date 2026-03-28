SON DAKİKA | Montella'dan Kosova finali için radikal 11 kararı! Arda Güler ve Orkun Kökçü sürprizi...

A Milli Takımımız, Dünya Kupası play-off finalinde Kosova deplasmanına çıkarken teknik direktör Vincenzo Montella'dan kadroda radikal değişiklikler geliyor! Romanya maçında yedek kalan Orkun Kökçü 11'e dönerken, Arda Güler sağ kanada geçiyor. En uçta ise Barış Alper Yılmaz formayı Kerem'den alıyor. İyileşen Zeki Çelik formasına kavuşurken, Merih Demiral'ın durumu zor. İşte Kosova maçı öncesi Ay-Yıldızlıların yeni ilk 11 planı ve o kritik dokunuşlar...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya engelini aşarak adını finale yazdıran A Milli Futbol Takımımız, salı günü deplasmanda oynayacağı tarihi Kosova maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Romanya karşısında sahaya sürdüğü kadro ve oyuncu tercihleri bir hayli tartışılan teknik direktör Vincenzo Montella, Dünya Kupası biletini getirecek o dev final öncesi ilk 11'de çok kritik dokunuşlar yapmaya hazırlanıyor.

ORTA SAHADA YENİ ÜÇLÜ: ORKUN KÖKÇÜ DÖNÜYOR!

İtalyan teknik adamın Kosova maçındaki en büyük hamlesi orta sahada olacak. Kulübünde son derece formda bir dönem geçirmesine rağmen Romanya maçında kulübede oturan Orkun Kökçü, salı günü ilk 11'deki yerine geri dönüyor. Montella'nın orta saha kurgusunu İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu ve Orkun Kökçü üçlüsünden oluşturarak topa daha fazla sahip olmayı planladığı öğrenildi.

ARDA GÜLER KANADA, BARIŞ ALPER EN UCA

Orta sahadaki bu revizyon, hücum hattındaki taşları da yerinden oynatacak. Romanya maçında merkezde görev yapan Arda Güler, Kosova karşısında sağ öne, yani kanada çekilecek.

Geçtiğimiz maçta sağ kanatta beklenen patlamayı yapamayan Barış Alper Yılmaz ise Kerem Aktürkoğlu'nun yerine geçerek en uçta, santrfor bölgesinde gol arayacak. Montella, Barış'ın fiziksel gücünü Kosova savunmasını yıpratmak için kullanacak.

ZEKİ ÇELİK MÜJDESİ, MERİH DEMİRAL ZOR

Ay-Yıldızlı ekipte savunma hattı için de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sakatlığını tamamen atlatan tecrübeli sağ bek Zeki Çelik'in iyileştiği ve salı günü formasına kavuşacağı bildirildi. Tedavisine devam edilen savunma bakanı Merih Demiral'ın ise bu kritik finale yetişmesinin çok zor olduğu ifade edildi.

