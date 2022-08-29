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Son dakika: Murat Sancak, Mario Balotelli gerçeğini açıkladı! "Takımdan gitme arzusu var"

29.08.2022 02:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Adana Demirspor'da hareketli saatler yaşanıyor! Mavi Şimşekler, Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etmişti. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Vincenzo Montella ile santrfor Mario Balotelli arasında bir gerginlik yaşanmış, İtalyan çalıştırıcıyı yardımcıları güçlükle sakinleştirmişti. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, yaşanan olayla ilgili konuştu ve ayrıca Mario Balotelli'nin takımdan ayrılmak istediğini açıkladı.

Son dakika: Murat Sancak, Mario Balotelli gerçeğini açıkladı! "Takımdan gitme arzusu var"

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile Hangikredi Ümraniyespor, Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya gelmişti. Mavi Şimşekler, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından teknik direktör Vincenzo Montella ve golcü oyuncu Mario Balotelli arasında şoke eden bir gerginlik yaşanmıştı.

Montella, karşılaşma sonrasında Mario Balotelli'ye sinirlenmiş ve oyuncusunun üzerine yürümüştü. İtalyan çalıştırıcıyı yardımcıları güçlükle sakinleştirmişti.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak; A Spor'da müsabakada yaşanan olayla ilgili konuşurken, Mario Balotelli'nin takımdan ayrılmak istediğini ifade etti.

İŞTE MURAT SANCAK'IN SÖZLERİ;

"İLK LAFI SÖYLEYEN MONTELLA"

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"Montella hakemle görüşürken birbirlerine laf söylüyorlar hatta ilk lafı söyleyen Montella. Ama normal bunlar, yıllar önce Mancini'yle oldu o kadar yıl geçmiş bir olay daha olsun yani."

"BALOTELLI'NİN GİTME ARZUSU VAR"

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"Balotelli'nin buradan gitme arzusu, stresi var. Kim almak istiyorsa 4 milyonu getirip götürebilir biz kimseyi zorla tutamayız. Parayı veren düdüğü çalar."

"GİTME İHTİMALİNE KARŞIN DZYUBA'YI ALDIM"

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"Transfer sezonu bitince gitmezse de üstüne düşeni yapacak. Süper Lig'den Balotelli için menajerleriyle görüşme var. Bir iki güne belli olacak, gitme ihtimaline karşın Dzyuba'yı aldım zaten."


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