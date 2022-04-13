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Son dakika: Ne yaptın Rambo! Galatasaray bayrağını indirmek için...

13.04.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, taraftarlarını sevince boğmuştu. Rambo Okan lakaplı Fenerbahçe taraftarı Okan Güler, yaptığı hareketle sosyal medyada olay yarattı. Rambo Okan, bir otelin çatısına çıkarak Galatasaray bayrağını indirdi...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında oynanan derbide Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek son 8 maçta 7. galibiyetini aldı. Teknik direktör İsmail Kartal sonrası çıkışa geçen sarı - lacivertlilerin performansı, taraftarları mutlu etmişti. Rambo Okan lakaplı Fenerbahçe taraftarından çok konuşulacak bir hareket geldi...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek ikinci sıraya yerleşen Fenerbahçe'de taraftarlar, takımlarının son haftalardaki performansından dolayı mutlu olmuştu.

Rambo Okan lakaplı Fenerbahçe taraftarı Okan Güler, olay yaratan bir harekete imza attı.

GALATASARAY BAYRAĞINI İNDİRDİ

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Sarı - kırmızılı kulübün Mecidiyeköy'de bulunan eski stadyumu Ali Sami Yen'in yanındaki bir otelin 29. katına çıkan Rambo Okan, çatıda bulunan Galatasaray bayrağını indirdi.

"1. LİG'DE BAŞARILAR"

Bu anları videoya alan Rambo, "Bakın bayrağınızı indirdim, görüyorsunuz. Alın! 1. Lig'de başarılar dilerim. Bakın, eski Ali Sami Yen Stadı. 29. kata çıktım, gördünüz." ifadelerini kullandı.

Rambo Okan'ın bu paylaşımı, sosyal medyada kısa süre içerisinde yayıldı.

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