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Son dakika: Neco kendisinden 25 yaş küçük eşi İdil Erke'yi darp etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.11.2018 09:55 | Son Güncelleme

Bodrum’da yaşayan ünlü sanatçı Neco kendisinden 25 yaş küçük olan eşi İdil Erke’ye şiddet uyguladığı iddiasıyla savcılık tarafından 3 ay evden uzaklaştırma cezası aldı. Şarkıcı Neco’nun daha önce de eşini darp ettiği gerekçesiyle 1 ay evden uzaklaştırma alarak para cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

Son dakika: Neco kendisinden 25 yaş küçük eşi İdil Erke'yi darp etti

2008 yılında kendisinden 25 yaş küçük olan eşi İdil Erke ile evlenen ünlü sanatçı Nejat Özyılmazel (Neco), eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkemelik oldu. Yaklaşık 2 yıldır evliliklerinde çatlaklar oluşan Neco’nun geçtiğimiz yıl eşi Erke’yi darp ettiği iddia edildi. Yaşanan olayda İdil Erke’nin gözünden, göğsünden ve elinden yaralanarak hastanelik olduğu öğrenildi. Olayın ardından eşi Neco’dan şikayetçi olarak darp raporu alan Erke’nin daha sonra şikayetinden vazgeçtiği ortaya çıktı. Olayın adliyeye intikal etmesi nedeniyle suçun işlendiğini sabit gören adli makamlar Neco’ya 1 ay evden uzaklaştırma ve TCK’nın 86/2 maddesi gereğince kasten yaralama suçundan para cezası verdi.

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İKİNCİ DEFA UZAKLAŞTIRMA

Bu olaydan sonra Neco’nun 1 yıl boyunca eşi Erke’ye psikolojik şiddet uygulayarak tehdit ettiği iddia edildi. Bu duruma daha fazla dayanamayan Erke, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Olayın mahkemeye taşınmasının ardından savcılık kararıyla şarkıcı Neco’ya 3 ay daha evden uzaklaştırma cezası verildi.
Aynı evde yaşamaya devam ediyor
Öte yandan İdil Erke’nin yeniden fiziksel şiddet görme endişesi ile boşanma davası açmaya hazırlandığı öğrenildi. Neco’nun eşi idil Erke ile aynı evde kalmayı sürdürdüğü, ayrı odalarda yaşadıkları ve haksız maddi talep de bulunduğu da iddia edildi.
Konuyla ilgili olarak telefonla ulaşılan Erke’nin Avukatı Ömer Kayran, yaşanan olayla ilgili ayrıntılı bilgi veremeyeceğini ifade ederek “Müvekkilimin hakları gizlidir. Kendisinin bilgisi olmadan konuyla ilgili açıklama yapamam” dedi.
Şarkıcı Neco ve İdil Erke 2008 yılında dünya evine girmişti. Kendisinden 25 yaş küçük Erke ile evlenen Neco bu evlilikten 2 çocuk sahibi oldu. Neco’nun ilk evliliğinden ise Zeynep Özyılmazel ve Ayşe Özyılmazel isimli 2 kızı bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Neco darp idil erke

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
İbrahim'e de söyledim, bu adam darp eder dedim...
Türkiye şimdi 10 gün de bunu konuşur. Şok Şok Şok.... Neco Eşini Darp Ettiii.... Eşi bu duruma ne dediiii?? Az sonraaa....
NEDEN HAKSIZ YERE TAZMİNAT YAZMIŞLAR ZATEN EVLİ DEĞİLMİ TAZMİNAT İÇİN İLLAHİ BAŞKA BİRŞEY OLMASINA GEREK YOK
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