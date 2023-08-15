SON DAKİKA: Neymar'dan rekor transfer! O da Arabistan'a gidenler kervanına katıldı... Fenerbahçe'nin eski hocası Jesus'un takımı Al Hilal'e transfer oldu

Fransız devi PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar'ın yeni adresi belli oldu.

JESUS'UN TAKIMINA GİTTİ

Birçok dünya yıldızı gibi Suudi Arabistan'ın yolunu tutanlar kervanına katılan Neymar, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü yaptığı Al Hilal'e transfer oldu.

100 MİLYON EURO MAAŞ...

Al Hilal, Neymar için PSG'ye 60 milyon euro bonservis ödeyecek. Brezilyalı yıldız, Arabistan ekibinden yıllık 100 milyon euro maaş alacak. Al Hilal'in bu transfer için kasasından net 220 milyon euro çıkacak. Neymar'ın Suudi Arabistan'daki 2 yıllık sözleşmesi sürecinde cebine koyacağı rakamın bonuslarla birlikte 300-400 milyon euro'yu bulacağı iddia ediliyor.

ÖZEL UÇAK DAHİ TAHSİS EDİLECEK

Neymar'ın yüksek maaşının yanı sıra Suudi Arabistan'da önemli avantajlara da sahip olacak. Brezilyalı yıldız için Cristiano Ronaldo gibi özel bir uçak tahsis edilecek. Neymar'ın ayrıca, Suudi Arabistan'da nikahsız yaşamak yasak olmasına rağmen sevgilisi Bruna Biancardi ile birlikte yaşayacağı ifade edildi.

????️Neymar: "Ben burada, Suudi Arabistan'dayım, ben Al Hilal'im." https://t.co/dQSGWsvndr — Mynet Spor (@mynetspor) August 15, 2023



