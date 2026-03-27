SON DAKİKA | Nihat Kahveci'den Milli Takım'ın yıldızına duyulmamış sözler!

A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası yolunda Romanya'yı 1-0 mağlup ederek finale yükselirken, geceye Ferdi Kadıoğlu damga vurdu! Ünlü yorumcu Nihat Kahveci, galibiyetin mimarı olan milli yıldıza övgüler yağdırdı. Ferdi için "Son yılların üretilmiş en iyi robotu" ifadesini kullanan Kahveci, oyuncunun 2026 güncellemelerini aldığını belirterek, "Robot gibi her yerdeydi. Bu jenerasyon Dünya Kupası'nı hak ediyor" dedi. İşte o coşku dolu sözlerin perde arkası...

Emre Şen
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya'yı sahasında 1-0 mağlup ederek adını finale yazdıran A Milli Futbol Takımımız, tüm Türkiye'yi sevince boğdu.

Zorlu geçen 90 dakikanın ardından Kontraspor YouTube kanalında maçı değerlendiren efsane futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, sergilenen mücadeleye ve özellikle maça damgasını vuran Ferdi Kadıoğlu'na ayrı bir parantez açtı.

"BÖYLE MAÇLARI OYNAMAK HİÇ KOLAY DEĞİL"

Romanya karşısında sergilenen takım savunmasını ve yüksek eforu takdir eden Nihat Kahveci, oyuncuların sahaya koyduğu karaktere dikkat çekti:

"Böyle maçları oynamak kolay değil. Rakipten gol yememek, az pozisyon vermek ve aynı zamanda bol pozisyon üretmek ciddi bir iş. Bu maçlarda çok koşacaksın, bizimkiler koştular. Mücadele edeceksin, ettiler. Topun olduğu yerde üç kişiyle basacaksın, bastılar."

FERDİ KADIOĞLU'NA EPİK ÖVGÜ: "EN İYİ ÜRETİLMİŞ ROBOT!"

Müthiş bir enerjiyle sahada basmadık yer bırakmayan ve attığı kritik golle kilidi açan Ferdi Kadıoğlu için muazzam ifadeler kullanan Kahveci, milli yıldızın performansını şu çarpıcı sözlerle özetledi:

"Fenerbahçe döneminden beri hep söylerim; son yılların üretilmiş en iyi 'robotu' Ferdi. Bugün güncellemelerini de yenilemiş, 2026 yılında 'en iyi üretilmiş robot benim' dercesine oynadı. Robot gibi; sol bek, sol ön, merkez, iç... Sıfıra inip orta kesen, Kenan'la uyumlu, işin defansını yapan ve ofansta da bir o kadar şık kontrol ve bitiricilikle oynayan bir adam. Attığı gol bir golden, bir maçtan fazlasıydı. Anlamı çok büyük."

Milli takımın kalan son 90 dakikası için de umut dağıtan tecrübeli yorumcu, "Herkesin ayağına sağlık. Bir tane 90 dakikamız kaldı arkadaşlar, inşallah Dünya Kupası'na gideceğiz. Bu jenerasyon bunu sonuna kadar hak ediyor" diyerek sözlerini noktaladı.

