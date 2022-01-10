Son Dakika: Novak Djokovic tutuklandı mı? Avrupa, tenisin 1 numarasıyla ilgili gelen son haberle çalkalanıyor

Avustralya Açık'a katılma için gittiği Avustralya'da aşısız olduğu için vizesi iptal edilen ve alkonulan Novak Djokovic için Avustrulya mahkemesi kararını vermiş ve Sırp raketi serbest bırakmıştı. Ancak gelen son bilgilere göre hükümet mahkemenin kararına karşı oldukça tepkili ve ünlü tenisçinin serbest bırakılmaması için yoğun çaba sarf ediyor.

BABASI GELİŞMELERİ DOĞRULADI

Dünya spor kamuoyu birkaç gündür Novak Djokovic'in Avustralya'da mahsur kalmasını konuşuyor. Konuyla ilgili son dakika haberleri de gelmeye devam ediyor. The Telegraph'ın aktardığı bilgiye göre Sırp tenisçi Novak Djokovic, Avustralya'da tutuklandı. Djokovic'in babası Srdjan Djokovic da bu gelişmeyi doğruladı. Novak Djokovic'in babası Srdjan Djokovic'in "Oğlum Avustralya'da tutuklandı." dediği öne sürüldü.

HÜKÜMET BASKI YAPIYOR

Dünya basınından Novak Djokovic'in Avustralya'daki akıbetine ilişkin haberler gelmeye devam ediyor. The Telegraph'ın aktardığına göre, ünlü tenisçi Novak Djokovic, tutuklandı. Marca'da çıkan habere göre ise, mahkeme tarafından serbest bırakılan Sırp tenisçinin ceza alması için Avustralya hükümeti baskı yapıyor.



