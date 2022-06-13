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  4. Son dakika: Ofsayt kuralı değişiyor! Forvetler yandı... İşte yeni uygulanacak sistem

Son dakika: Ofsayt kuralı değişiyor! Forvetler yandı... İşte yeni uygulanacak sistem

13.06.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Ofsayt sistemi tarihe karışıyor. FIFA, ofsayt kuralındaki hataları ve gecikmeleri en düşüğe indirmek için yeni adımlar atıyor. FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, 'Yarı otomatik VAR ofsayt teknolojisi' sisteminin 2022 Dünya Kupası'nda uygulanacağını açıkladı.

Son dakika: Ofsayt kuralı değişiyor! Forvetler yandı... İşte yeni uygulanacak sistem

Son dakika haberleri... Teknoloji, son birkaç yılda FIFA turnuvalarında kapsamlı bir şekilde test edildi. Futbolun kural koyucusu Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), Yapay Zeka ile çalışan yarı otomatik VAR ofsayt teknolojisinin bu yıl Katar'daki Dünya Kupası için uygulanma yolunda olduğunu söyledi.

3-4 SANİYEYE İNDİRİLECEK

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Ofsayt kararı vermek için geçen süre, bazı durumlarda dört dakikaya kadar, VAR için önemli bir sorun olmuştur. FIFA'nın geliştirdiği yarı otomatik teknolojinin VAR'a daha hızlı ve daha doğru bilgi sunarak bunu 3-4 saniyeye indirmesi bekleniyor.

Son birkaç yılda FIFA turnuvalarında kapsamlı bir şekilde test edildi ve Şubat ayındaki Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk kez maçlarda "canlı" olarak kullanıldı. FIFA tarafından büyük bir başarı olarak kabul edildi. IFAB, FIFA'nın Kasım ayında başlayacak olan Dünya Kupası için nihai kararı vermeden önce, denemelerin analiziyle birlikte daha fazla çalışmanın yapılacağını söyledi.

NE SÖYLENDİ?

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FIFA hakem başkanı Pierluigi Collina şunları ekledi: "Kişisel görüşüm, bununla devam edebileceğimize çok güveniyorum. Doğruluk, daha hızlı kararlar ve daha fazla kabul gören kararlar elde etmek istiyoruz. Gol çizgisi teknolojisi ile aynı şeyi kullanıyor ve bunun futbol camiası tarafından çok iyi kabul edildiğini gördük, kimse bu konuda yorum yapmıyor. Kabul anlamında aynı tepkinin yarı yarıya verilebileceğinden eminiz. Denemeler ayrıca, tüm maçlarda ofsayt durumlarında hücum eden oyunculara ek avantaj sağlama yollarına devam edecek"


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