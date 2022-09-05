EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Son dakika: Öğretmen adayları merakla bekliyordu! Yeni öğretmen ataması olacak mı? Bakan Özer açıkladı

Son dakika: Öğretmen adayları merakla bekliyordu! Yeni öğretmen ataması olacak mı? Bakan Özer açıkladı

05.09.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Öğretmen atamalarıyla ilgili merak edilen sorunun yanıtını Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer katıldığı canlı yayında açıkladı. Yeni öğretmen ataması olup olmayacağına yanıt veren Bakan Özer, atanan öğretmenlerin "12 Eylül'de görev başı yapacaklarını" dile getirdi.

Son dakika: Öğretmen adayları merakla bekliyordu! Yeni öğretmen ataması olacak mı? Bakan Özer açıkladı

Son dakika haberi: Bakan Özer'den 'öğretmen ataması' açıklaması! Öğretmen adaylarının merak ettiği "Yeni öğretmen ataması olacak mı" sorusuna Özer'den dikkat çeken bir yanıt geldi.

Bakan Özer, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında yeni öğretmen atamasıyla ilgili "Mutlaka yeni öğretmen istihdamı olacaktır" açıklamasını yaptı.

Özer "Atanan öğretmenlerin 12 Eylül'de başlamasını öngörüyoruz" diye de ekledi.

Özer ayrıca uzman ve başöğretmen düzenlemesiyle ilgili ise "Bu düzenleme tüm öğretmenlerin özlük haklarını iyileştirmek için yapılan bir düzenleme değil" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Özer yeni dönemde dersliklerde maske kullanımının zorunlu olmayacağını ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YKS ek yerleştirme tercih tarihleri belli olduYKS ek yerleştirme tercih tarihleri belli oldu
ÖSYM duyurdu: Öğrenciler dikkat! Başvurular bugün başladıÖSYM duyurdu: Öğrenciler dikkat! Başvurular bugün başladı
YDS 2 ne zaman?YDS 2 ne zaman?
Anahtar Kelimeler:
öğretmen atama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

YKS ek tercih ne zaman?

YKS ek tercih ne zaman?

YKS ek tercih kılavuzu 2022 PDF olarak yayınlandı mı?

YKS ek tercih kılavuzu 2022 PDF olarak yayınlandı mı?

YKS ek yerleştirme tercih tarihleri belli oldu

YKS ek yerleştirme tercih tarihleri belli oldu

YKS ek tercih ne zaman 2022?

YKS ek tercih ne zaman 2022?

İlginizi Çekebilir

Hep aynı şeyi yapıyor! Yatakta yarı çıplak olay paylaşım

Hep aynı şeyi yapıyor! Yatakta yarı çıplak olay paylaşım

Böylesi ancak filmlerde olur! Resmen öldü ama...

Böylesi ancak filmlerde olur! Resmen öldü ama...

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Dekolteli kıyafetleri öğretmenin başına bela oldu

Dekolteli kıyafetleri öğretmenin başına bela oldu

Kıskanılası saçların formülü ortaya çıktı

Kıskanılası saçların formülü ortaya çıktı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.