Son dakika: Öğretmen adayları merakla bekliyordu! Yeni öğretmen ataması olacak mı? Bakan Özer açıkladı

Son dakika haberi: Bakan Özer'den 'öğretmen ataması' açıklaması! Öğretmen adaylarının merak ettiği "Yeni öğretmen ataması olacak mı" sorusuna Özer'den dikkat çeken bir yanıt geldi.

Bakan Özer, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında yeni öğretmen atamasıyla ilgili "Mutlaka yeni öğretmen istihdamı olacaktır" açıklamasını yaptı.

Özer "Atanan öğretmenlerin 12 Eylül'de başlamasını öngörüyoruz" diye de ekledi.

Özer ayrıca uzman ve başöğretmen düzenlemesiyle ilgili ise "Bu düzenleme tüm öğretmenlerin özlük haklarını iyileştirmek için yapılan bir düzenleme değil" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Özer yeni dönemde dersliklerde maske kullanımının zorunlu olmayacağını ifade etti.

