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Son dakika: Okan Buruk, Galatasaray'daki görevine çok hızlı başladı! Şimdi de Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor

23.06.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğuna getirilen Okan Buruk transfer için kolları sıvadı. Takımı bir an önce toparlamak ve yeni sezona hazırlamak isteyen tecrübeli çalıştırıcı bir yandan da transfer için yönetime raporlar sundu. Sarı-kırmızılılarda takviye yapılacak mevkilerden biri de orta saha... Aslan'ın, ezeli rakibi Fenerbahçe'de forma giyen Luiz Gustavo'yu listesine aldığı iddia edildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Okan Buruk, Galatasaray'daki görevine çok hızlı başladı! Şimdi de Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor
Luiz Gustavo

Luiz Gustavo

BRE Brezilya
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri... Galatasaray'da Okan Buruk çok hızlı başladı. Genç çalıştırıcı ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, yapılacak takviyelere odaklandı. Ezeli rakibinin yıldızına gözünü diken Okan Buruk Luiz Gustavo'yu çok istiyor.

LUIZ GUSTAVO'YA KANCA

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Yeni Asır'da yer alan habere göre ön libero pozisyonu için Fenerbahçe ile sözleşmesi devam eden Luiz Gustavo'ya kanca atan Galatasaray, Paris Saint-Germain'den 32 yaşındaki yıldız Idrissa Gana Gueye ve Roma'da forma giyen 26 yaşındaki Özbek santrfor Eldor Shomurodov'un peşine düştü. Gueye ve Shomurodov'un kulüpleriyle sözleşmeleri devam ederken yıldız isimlerin bonservis bedellerini araştıran Özbek ve kurmayları transferleri büyük bir titizlikle yürütüyor.


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