Son dakika: Okan Buruk, Galatasaray'daki görevine çok hızlı başladı! Şimdi de Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor

Son dakika haberleri... Galatasaray'da Okan Buruk çok hızlı başladı. Genç çalıştırıcı ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, yapılacak takviyelere odaklandı. Ezeli rakibinin yıldızına gözünü diken Okan Buruk Luiz Gustavo'yu çok istiyor.

LUIZ GUSTAVO'YA KANCA

Yeni Asır'da yer alan habere göre ön libero pozisyonu için Fenerbahçe ile sözleşmesi devam eden Luiz Gustavo'ya kanca atan Galatasaray, Paris Saint-Germain'den 32 yaşındaki yıldız Idrissa Gana Gueye ve Roma'da forma giyen 26 yaşındaki Özbek santrfor Eldor Shomurodov'un peşine düştü. Gueye ve Shomurodov'un kulüpleriyle sözleşmeleri devam ederken yıldız isimlerin bonservis bedellerini araştıran Özbek ve kurmayları transferleri büyük bir titizlikle yürütüyor.



