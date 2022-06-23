Son dakika: Okan Buruk resmen Galatasaray'da! Sözleşme süresi açıklandı...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da başkanlık koltuğunu Burak Elmas'tan devralan Dursun Özbek, hamlelerini peş peşe gerçekleştiriyor. Sportif direktör Pasquale Sensibile'nin yerine futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün'ü getiren Özbek, teknik direktör Domenec Torrent'in sözleşmesini de feshetmişti.

SÖZLEŞME SÜRESİ

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

KAP AÇIKLAMASI

Sarı - kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Şirketimiz ile Sayın Okan Buruk arasında 2023-2024 sezonu sonuna kadar 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır."

KAZANACAĞI PARA

Okan Buruk'a 2022/23 sezonu için 17 milyon TL ödeneceği açıklanırken, opsiyonlu

2023/24 sezonunda paranın 20 milyon TL'ye çıkacağı duyuruldu.

OKAN BURUK'UN KARİYERİ

Futbolculuk kariyerinde Galatasaray, Inter, Beşiktaş, Galatasaray ve eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediye takımlarında oynayan Okan Buruk, teknik adamlık kariyerine ise 2011-13 arasında A Milli Takım'da yardımcı antrenörlük yaparak başladı.

2013-14 sezonunda Elazığspor'u çalıştıran Buruk, daha sonra Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor ve Çaykur Rizespor'u çalıştırdı. Buruk, 2019-21 arasında görev aldığı Medipol Başakşehir ile birlikte şampiyonluk yaşamıştı.

