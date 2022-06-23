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Son dakika: Okan Buruk resmen Galatasaray'da! Sözleşme süresi açıklandı...

23.06.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da başkanlık koltuğuna Dursun Özbek'in oturmasının ardından teknik direktör Domenec Torrent'in sözleşmesi feshedilmişti. Yeni hocanın kim olacağı merakla beklenirken, bugün resmi açıklama geldi. Sarı - kırmızılılar, Okan Buruk ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Okan Buruk'un kazanacağı para da belli oldu...

Son dakika: Okan Buruk resmen Galatasaray'da! Sözleşme süresi açıklandı...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da başkanlık koltuğunu Burak Elmas'tan devralan Dursun Özbek, hamlelerini peş peşe gerçekleştiriyor. Sportif direktör Pasquale Sensibile'nin yerine futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün'ü getiren Özbek, teknik direktör Domenec Torrent'in sözleşmesini de feshetmişti.

SÖZLEŞME SÜRESİ

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Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

KAP AÇIKLAMASI

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Sarı - kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Şirketimiz ile Sayın Okan Buruk arasında 2023-2024 sezonu sonuna kadar 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır."

KAZANACAĞI PARA

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Okan Buruk'a 2022/23 sezonu için 17 milyon TL ödeneceği açıklanırken, opsiyonlu
2023/24 sezonunda paranın 20 milyon TL'ye çıkacağı duyuruldu.

OKAN BURUK'UN KARİYERİ

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Futbolculuk kariyerinde Galatasaray, Inter, Beşiktaş, Galatasaray ve eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediye takımlarında oynayan Okan Buruk, teknik adamlık kariyerine ise 2011-13 arasında A Milli Takım'da yardımcı antrenörlük yaparak başladı.

2013-14 sezonunda Elazığspor'u çalıştıran Buruk, daha sonra Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor ve Çaykur Rizespor'u çalıştırdı. Buruk, 2019-21 arasında görev aldığı Medipol Başakşehir ile birlikte şampiyonluk yaşamıştı.

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