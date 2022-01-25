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Son dakika: Ortalık çok karışacak! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Gomis savaşı

25.01.2022 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe bir transferde daha karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz dönemlerde sık sık yaşanan bu olay bu sefer tanıdık bir isim üstünden ilerliyor. Geçtiğimiz senelerde Galatasaray'da oynayan ve sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Batefimbi Gomis için Fenerbahçe'nin devrede olduğu aktarıldı. Fenerbahçe'nin yanında Galatasaray'ın da ilgilendiği Fransız oyuncu için ortalık şimdiden karıştı. İşte detaylar...

Son dakika: Ortalık çok karışacak! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Gomis savaşı

Son dakika: Ezeli rakipler forvet transferi için yine karşı karşıya geldi... Tıpkı Vedat Muriqi transferinde olduğu gibi yine aynı oyuncuyu kafaya koyan iki ekip kozlarını tekrar paylaşacak. Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Fransız yıldız Batefimbi Gomis için hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın devrede olduğu öğrenildi.

FRANSIZLAR YAZDI

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Fransız basınında yer alan habere göre; Al Hilal'den ayrılan Gomis için Fenerbahçe ve Galatasaray devreye girdi. Özellikle sarı-lacivertlilerin gol sorununu çözmek için bu hamlede çok ciddi olduğu öğrenilirken, Galatasaray'ın da masada olduğu aktarıldı. Bu olayın sosyal medyada duyulmasının ardından Galatasaraylı taraftarlar Gomis'in sosyal medya hesabına yorumlar yağdırdı.

GOL KRALI OLMUŞTU

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Ligimizde 2017'de forma giyen Fransız oyuncu, Galatasaray'da 33 maçta 29 gol atarak müthiş bir sezon geçirmişti. 2017-2018 sezonunu gol kralı olarak tamamlayan Gomis, yaşanılan şampiyonlukta büyük pay oynamıştı.

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