Son dakika: Ortalık çok karışacak! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Gomis savaşı

Son dakika: Ezeli rakipler forvet transferi için yine karşı karşıya geldi... Tıpkı Vedat Muriqi transferinde olduğu gibi yine aynı oyuncuyu kafaya koyan iki ekip kozlarını tekrar paylaşacak. Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Fransız yıldız Batefimbi Gomis için hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın devrede olduğu öğrenildi.

FRANSIZLAR YAZDI

Fransız basınında yer alan habere göre; Al Hilal'den ayrılan Gomis için Fenerbahçe ve Galatasaray devreye girdi. Özellikle sarı-lacivertlilerin gol sorununu çözmek için bu hamlede çok ciddi olduğu öğrenilirken, Galatasaray'ın da masada olduğu aktarıldı. Bu olayın sosyal medyada duyulmasının ardından Galatasaraylı taraftarlar Gomis'in sosyal medya hesabına yorumlar yağdırdı.

GOL KRALI OLMUŞTU

Ligimizde 2017'de forma giyen Fransız oyuncu, Galatasaray'da 33 maçta 29 gol atarak müthiş bir sezon geçirmişti. 2017-2018 sezonunu gol kralı olarak tamamlayan Gomis, yaşanılan şampiyonlukta büyük pay oynamıştı.

