Son dakika: Oyuncuları taşıyan minibüs kaza yaptı: Yaralılar arasında Seksenler dizisinin oyuncusu Ceyhun Fersoy da var

Son dakika: Baş Belası adlı tiyatro oyununu Çorum’da sahneleyen ünlü oyuncuların bulunduğu minibüs, Samsun’a doğru seyir halindeyken, Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon yakınlarında bir tıra arkadan çarptı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda acil sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti.



ÜNLÜ OYUNCULAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yapılan incelemenin ardından minibüsten çıkartılan cenazeler cenaze aracıyla hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA-AA)



