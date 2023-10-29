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Son dakika: Pendiksporlu futbolcular Halil Akbunar ile İbrahim Akdağ, polisle tartıştı! Taraftara ters kelepçe takılınca...

29.10.2023 22:44 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberleri: Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Ev sahibi ekip, sarı - lacivertlilere 5-0 mağlup oldu ve son 4 maçında 3. yenilgisini aldı. Karşılaşmanın ardından ise stadyum dışında bir olay yaşandı. Pendiksporlu Halil Akbunar ile İbrahim Akdağ, bir taraftara ters kelepçe takılmasının ardından emniyet görevlisiyle tartıştı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Pendik Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Pendiksporlu futbolcular Halil Akbunar ve İbrahim Akdağ ise maçın ardından yaşanan olayla gündeme geldi.

TARAFTAR TERS KELEPÇEYE ALININCA...

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Habertürk'ün haberine göre iki futbolcu, Pendiksporlu bir taraftarın ters kelepçe ile gözaltına alınmasının ardından bir polisle gerginlik yaşadı.

HALİL AKBUNAR'I BOĞAZINDAN SARIP UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞTI

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İki futbolcunun da emniyet görevlileriyle hararetli bir tartışmada olduğu görülürken, bir görevlinin Halil Akbunar'ı boğazından sarıp uzaklaştırmaya çalıştığı anlar dikkat çekti.

Öte yandan her iki taraf arasında da şiddetli tartışmalar ve itişmeler olduğu görüldü.

"HAYDUT BUNLAR" SÖZLERİNİN ARDINDAN...

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İbrahim Akdağ'ın "Fenerbahçe taraftarına bunu yapabilir misin?" diye bağırmasının ardından bir kişinin "Haydut bunlar" şeklinde cevap vermesiyle ortalık daha da kızıştı. İki futbolcu da "Sen kime haydut diyorsun" diyerek o bölgeye yürümek istedi ancak polisler araya girdi.

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