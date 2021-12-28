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Son dakika: Caner Erkin'e büyük şok! 3 maç men edildi!

28.12.2021 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen cezaları açıkladı. PFDK, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Fatih Karagümrük'lü Caner Erkin'e 3 maç men cezası verdi. Ayrıca Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'e 57.500 TL ve 75 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Caner Erkin'e büyük şok! 3 maç men edildi!
Caner Erkin

Caner Erkin

TR Türkiye
Yaş: 33 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fatih Karagümrük
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PFDK, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Fatih Karagümrüklü Caner Erkin'e 3 maç men cezası verdi. Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'e ise maç bittikten sonra sahaya inip hakemin üzerine yürüdüğü için 57.500 TL ve 75 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

NE OLMUŞTU?

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Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçının 37. dakikasında ceza sahası içinde Pelkas’ın vuruşunda Burak Bekaroğlu’nun eline çarpan topta hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını göstermişti. Bu pozisyonda Burak direkt kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Penaltı ve kırmızı kart kararının ardından Caner Erkin adeta çılgına dönmüştü. Deneyimli oyuncu hakem Erkan Özdamar'a şiddetli itirazda bulunmuştu. İtirazlarını devam ettiren 33 yaşında futbolcu, direkt kırmızı kart görmüştü. Ev sahibi Fatih Karagümrük böylece aynı dakikada 9 kişi kalmıştı.

'EDİYORUM LAN NE OLACAK?'

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Caner Erkin'in Erkan Özdamar'a sarf ettiği sözler ortaya çıkmıştı. Uğur Senpire'nin iddiasına göre; hakem Özdamar'ın “İtiraza devam mı ediyorsun?” şeklindeki sözlerine "Ediyorum lan ne olacak?” karşılığını vermişti.

ADİL GEVREK NE YAPMIŞTI?

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Spor Toto Süper Lig'de Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un sahasında oynadığı Yukatel Kayserispor maçının bitmesiyle sarı siyahlı takımın başkanı Adil Gevrek saha içerisine girerek, hakem Hüseyin Göçek'in üzerine yürümüştü.

İşte PFDK kararları;

1- ALTAY Kulübünün, 21.12.2021 tarihinde oynanan ALTAY-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ALTAY Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ÜST TRİBÜNÜ D, E, F blokta, MARATON ALT TRİBÜNÜ D, E, F blokta ve NUMARALI ÜST TRİBÜNÜ A, B, C, D, E, F blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü sporcusu AHMET YILMAZ ÇALIK'ın, 22.12.2021 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 23.12.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO KUZEY ALT TRİBÜNÜ 107, 108 blok ve BABA HAKKI DOĞU ALT TRİBÜNÜ 115, 116 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu SPOR TOTO KUZEY ALT TRİBÜNÜ 108 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

  1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen SPOR TOTO KUZEY ALT TRİBÜNÜ 108 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine,

4- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübünün, 22.12.2021 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI TRİBÜN ALT 207 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü sporcusu CANER ERKİN'in, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 23.12.2021 tarihinde oynanan ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR-YUKATEL KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, kulüp resmi sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı paylaşımda bulunulmasından dolayı FDT'nin 36/1-d maddesi uyarınca 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübünün, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübünün, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI ALT TRİBÜN C, D, DOĞU ÜST TRİBÜN A, B, G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübünün, mensuplarının ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 64.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübü başkanı ADİL GEVREK'in, kulüp resmi sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı paylaşımda bulunulmasından dolayı FDT'nin 36/1-b maddesi uyarınca 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübü başkanı ADİL GEVREK'in, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübü başkanı ADİL GEVREK'in, müsabaka hakemlerine yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/2-b maddesi uyarınca ve FDT'nin 8. maddesinin uygulanması suretiyle 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 32.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübü yardımcı antrenörü MURAT UÇKUN'un, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübü yardımcı antrenörü MURAT UÇKUN'un, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübü görevlisi BERKAY ALTINKAŞIK'ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübü sporcusu SADIK ÇİFTPINAR'ın, müsabaka sonrası açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi YUNUS AKBULUT'un, 23.12.2021 tarihinde oynanan ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR-YUKATEL KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Fatih Karagümrük Yeni Malatyaspor Caner Erkin
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