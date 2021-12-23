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  4. Son dakika: PFDK'dan Fenerbahçe, GZT Giresunspor ve Medipol Başakşehir'e ceza!

Son dakika: PFDK'dan Fenerbahçe, GZT Giresunspor ve Medipol Başakşehir'e ceza!

23.12.2021 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) adeta ceza yağdırdı. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, GZT Giresunspor ve Medipol Başakşehir'e para cezası verdiğini açıkladı.

Son dakika: PFDK'dan Fenerbahçe, GZT Giresunspor ve Medipol Başakşehir'e ceza!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ceza yağdırdı. Geçtiğimiz hafta oynanan maçları inceleyen PFDK, aralarında Fenerbahçe'nin de bulunduğu 3 kulübe para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun almış olduğu kararlar şu şekilde:

"MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK'nın, 18.12.2021 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 18.12.2021 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, TFF onaylı kaleci forma setini müsabaka organizasyon toplantısında yanlarında bulundurmamaları ve TFF onayı olmayan kaleci forma seti ile müsabakaya çıkmalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

GZT GİRESUNSPOR Kulübünün, 17.12.2021 tarihinde oynanan GZT GİRESUNSPOR-ALTAY Spor Toto Süper Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 125.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GZT GİRESUNSPOR Kulübü hakkında, çim saha sorumlusunun stadyum denetimi ile müsabaka organizasyon toplantısına katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada GZT GİRESUNSPOR Kulübü görevlisi EMRAH BAYDAR'ın, stadyuma tahliye kapısından usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GZT GİRESUNSPOR Kulübü görevlisi MUHAMMET AKBAŞ'ın, stadyuma tahliye kapısından usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GZT GİRESUNSPOR Kulübü görevlisi MURAT ŞİMŞEK'in, stadyuma tahliye kapısından usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübünün, 18.12.2021 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 19.12.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ÜST TRİBÜN F, G, MARATON ALT TRİBÜN E, D, SPOR TOTO TRİBÜN D, E, F, MİGROS TRİBÜN K, L, M, N blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 48.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü İstanbul Başakşehir Giresunspor
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